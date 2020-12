A Temesvár Társaság elnöke, Florian Răzvan-Mihalcea közleményében hangsúlyozza, hogy Temesvár mindig is elutasította a sovén nacionalizmust. „Azért győztünk, mert a temesváriak nem hittek a sovén nacionalizmus hívó szavának, azért győztünk, mert itt a nemzetiségek egységesek voltak, azért győztünk, mert elutasítottuk mindazt, amit George Simion pártja képvisel” – fogalmaz a szervezet elnöke, emlékeztetve ugyanakkor a Temesvári Kiáltvány 4. pontjára, amely kimondja, hogy a nacionalizmusnak nincs helye Romániában. (Agerpres)

ÉRKEZIK A VAKCINA. Lehetséges, hogy már karácsony és szilveszter között megérkezik Romániába az első 10 ezer dózis a COVID-19 elleni vakcinából – jelentette ki tegnap Klaus Iohannis államelnök. „Az illetékes európai hatóság valószínűleg még karácsony előtt jóváhagyja az első vakcinát, és így karácsony és szilveszter között már ki is osztják az első adagokat. Jelenlegi információink szerint ez csak szimbolikus tétel lesz, hogy az oltás szimbolikusan kezdetét vehesse. 10 ezer dózis ötezer személy beoltásához elegendő. A következő adagot januárra várjuk, és az egészségügyben, öregotthonokban dolgozók, illetve a veszélyeztetett kategóriákba tartozó személyek immunizálására fogjuk használni” – nyomatékosította Iohannis. Az államfő szerint minden EU-s tagország kap most egy szimbolikus tételt a vakcinából, mert fontos, hogy az oltási kampányokat egyidejűleg kezdjék el az unió teljes területén. (Agerpres)

A VILÁG LEGNAGYOBB MENEKÜLTKÖZPONTJA. Kétszáz személy befogadására alkalmas menekültközpont kezdte meg működését Temesváron, melyet kedden a belügyminiszter, Marcel Vela is megtekintett. A Temesvári Tranzitközpont már 2008 óta működik, most csak egy új épületet kapott egy Románia, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet közötti háromoldalú megállapodás nyomán. A most felavatott és működésbe helyezett központ a világ legnagyobb ilyen jellegű intézménye, amelyet EU-s forrásokból hoztak létre, és a nemzetközi menekültszervezetek finanszírozzák a működését. A földszinttel és két emelettel rendelkező központban maximum nyolcszemélyes szobák vannak, minden emeleten vannak mosdók és konyhák, a menekülteknek lehetőségük van olvasni, tanulni (például angolnyelv-oktatás is zajlik itt), internetezni, a gyerekeknek pedig oktatóprogramokat szerveznek. (Főtér)