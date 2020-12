Tavaly ősszel született meg a sepsiszentgyörgyi neves személyiségeket megszólaltató videósorozat, a Kóstoló ötlete, melynek első részében a 80 éves Nemes Levente színművészt, a másodikban Kisgyörgy Zoltán geológust, újságírót mutatták be az alkotók, utóbbi november 17-én került fel a világhálóra. Más izgalmas kezdeményezések mellett ezt az interjúsorozatot is nagy mértékben befolyásolták az idei év eseményei, a koronavírus, de amint az alkotók beszámoltak róla, további interjúkat sikerült készíteni, zajlik a vágási folyamat, nemsokára más olyan személyiségek életébe is „belekóstolhatunk”, akik fontos szerepet töltöttek, töltenek be a város szellemi arculatának, identitásának alakításában.

Fám Erika, a kezdeményezés ötletgazdája és vezetője elmondta: egy Magma-kiállításmegnyitó után született meg a sorozat ötlete, ahol a Mózes László újságíróval és Vargyasi Levente operatőrrel való beszélgetésben akörül forgott a szó, hogy sok rendkívül értékes ember él ebben a városban, akik háttérbe szorulnak, vagy akiket csak az újságból-rádióból ismerhetünk, de ezek a médiafelületek nem tudják teljes egészében visszaadni a személyiségüket, ezért meg kellene próbálni filmen is bemutatni őket. Ha nem is egészen profi módon, portréfilm formában, de egy egyszerű interjú is sokat elárulna róluk. Pályázati lehetőség is adódott erre, amire a Bildlabor Egyesület képviseletében Fám Erika jelentkezett, a helyi tanács részéről pedig támogatást kaptak az első három film elkészítéséhez. A neves személyiségek bemutatásánál a pályakép felidézése mellett fontos szempont a városhoz való kötődésük is, nem véletlenül az a sorozat alcíme, hogy Életmorzsák Sepsiszentgyörgyről. A projektvezető szerint meglehetősen hosszúra sikerültek az első beszélgetések, de a vágás során igyekeztek fogyaszthatóvá tenni ezeket, hisz ez is fontos szempont a mai pörgő videófogyasztó társadalomban. Az eddig elkészült két film mellett további háromnak a vágása zajlik, egy negyedik pedig előkészületi fázisban van. Első körben igyekeztek olyan idősebb személyeket megszólaltatni, akik élettörténetének valamilyen aktualitása volt, de fiatalabbak is következnek a sorban. A sorozat harmadik meghívottja Molnár Gizella lett volna, de a koronavírus-helyzetben nem tudták őt meglátogatni, a színésznő halála miatt pedig a terv sajnos végképp meghiúsult.

Fám Erika elmondta, nagyon pozitív volt az első két film fogadtatása: a Nemes Leventéről szólót a Színházi Világnap alkalmával mutatták be, akkor több mint ötszáz ember látta, utána pedig, a YouTube-ra való feltöltés után tovább nőtt a nézettsége. A Kisgyörgy Zoltánról szólónak alig egy hét alatt közel ezer nézője volt, és sok jó visszajelzés érkezett mindkettővel kapcsolatosan. „Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor csupán az online térben lehet hozzáférni bármilyen kultúrproduktumhoz, kiemelt fontossága lehet a Kóstoló filmeknek, de ezek természetesen hosszú távon is vállalható alkotások. Szeretnénk minél több embert bemutatni, és ezáltal összeállítani Sepsiszentgyörgy szellemi térképét” – fogalmazott az ötletgazda.

Az első interjúk technikai felelőse, Vargyasi Levente lapunknak elmondta, hogy készített már hasonló filmeket a művelődési központnak is, tehát nem volt új kihívás ez számára, de rengeteg más munkája mellett viszonylag lassan haladt a vágással. Mint mesélte, meghívottjaik kivétel nélkül különleges egyéniségek, akikhez „megpróbált felnőni a munkája által”, próbálta minél pontosabban visszaadni képileg az ő személyiségüket. A terepmunkát és a vágást is szerette, bár rendkívül időigényes munka a 2–3 kamera felvételeinek feldolgozása, szinkronizálása, szerkesztése.

Az eddigi két filmben Mózes László újságíró, lapunk munkatársa faggatta a meghívottakat, kérdései nyomán pontos és átfogó képet kaptunk Nemes Levente és Kisgyörgy Zoltán életéről, pályaképéről. Tapasztalataival kapcsolatosan elmondta, élmény volt számára beszélgetni ezekkel az emberekkel, de a felvételekre való beállás, az interjúkat megelőző rengeteg technikai előkészület, de a vágás is mind szokatlan új kihívás volt számára.

További alkotótársak is csatlakoztak a csapathoz, Turoczki Emese interjúzott már, Bán József is dolgozott operatőrként és vágóként, tehát a projekt nyitott ilyen szempontból, attól függően, hogy kinek mikor van ideje, kedve hozzá. Azon is gondolkodnak, hogy hogyan lehetne megfelelő publicitást adni ennek a sorozatnak, hisz manapság nem elég létrehozni dolgokat, meg is kell mutatni és folyamatosan a láthatóság határán belül kell tartani ezeket, hogy ne vesszenek el abban a végtelen vizuális információtengerben, amely körülvesz bennünket – tette hozzá Fám Erika. Toró Attila dolgozik a honlapon, ahol egy csokorban látható lesz majd a sorozat minden darabja.