Árnyékból a fénybe

Tavaly ősszel született meg a sepsiszentgyörgyi neves személyiségeket megszólaltató videósorozat, a Kóstoló ötlete, melynek első részében a 80 éves Nemes Levente színművészt, a másodikban Kisgyörgy Zoltán geológust, újságírót mutatták be az alkotók, utóbbi november 17-én került fel a világhálóra. Más izgalmas kezdeményezések mellett ezt az interjúsorozatot is nagy mértékben befolyásolták az idei év eseményei, a koronavírus, de amint az alkotók beszámoltak róla, további interjúkat sikerült készíteni, zajlik a vágási folyamat, nemsokára más olyan személyiségek életébe is „belekóstolhatunk”, akik fontos szerepet töltöttek, töltenek be a város szellemi arculatának, identitásának alakításában.