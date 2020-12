Fogorvost keres Mikóújfalu

Ez tulajdonképpen a Mikóújfaluban is fiókot működtető Máltai Szeretetszolgálat felajánlása, egy Németországból érkezett adomány – mondta el lapunk érdeklődésére Demeter Ferenc polgármester. Megjegyezte, a faluban korábban is működött fogorvosi rendelés, s azt remélik, a szolgáltatást tavasszal sikerül ismét elérhetővé tenni a helybéliek számára. A következő időszakban felújítják a rendelőt, hogy az új szabványoknak és elvárásoknak megfeleljen, majd engedélyeztetik. Az önkormányzat ezzel párhuzamosan szakembert is keres, Demeter Ferenc úgy fogalmazott, azokat a fogorvosokat szólítják meg ajánlatukkal, akik szolgáltatásait a mikóújfalusiak eddig igénybe vették. (dvk)