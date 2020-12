Csökken az új esetek száma

Az eltelt egy napban 28 099 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel, ami azt jelenti, hogy az elvégzett tesztek 20,27 százaléka volt pozitív. Eddig 477 139 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 11 860 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, ebből 1297 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. 42 782 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 11.296 pedig intézményi elkülönítésben, ugyanakkor 66.638 személy van házi, 123 pedig intézményes karanténban.

Az elmúlt 24 órában 28 099 tesztet végeztek, kétharmadát orvosi ajánlásra, egyharmadot pedig saját kérésre.

Az új koronavírusos esetek számának enyhe csökkenése figyelhető meg jelenleg, de továbbra is óvatosságra van szükség, hogy ez a tendencia az elkövetkező időszakban is fennmaradjon – jelentette ki csütörtökön Raed Arafat. Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője arról is beszélt a kormányülésen, hogy megérkezett az országba az első 300 ezer antigén gyorsteszt, amelyeket a kórházak sürgősségi osztályai között osztanak szét. Jövő héttől kezdődően várhatóan az év végéig megkapják a többi 3 millió gyorstesztet is, több szállítmányban, ezeket a mentőszolgálatokhoz juttatják majd el, illetve oda, ahol az egészségügyi minisztérium szerint szükség van rájuk – tette hozzá.