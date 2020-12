Jól kezdték a mérkőzést a házigazdák, aktívabb támadójátékkal rukkoltak elő, néhány perc elteltével pedig a gólszerzéshez is közel jártak, azonban Rachid Bouhenna szöglet utáni fejese elszállt a kapu felett. Bálint László csapata a védekezésre koncentrált, ellentámadásokra rendezkedett be, amelyek veszélytelennek bizonyultak, a távoli lövések pontatlanok voltak. Az első félóra elteltével a Sepsi OSK magasabb fokozatra kapcsolt, majd a 32. percben a vezetést is megszerezte. Boubacar Fofana előkészítése után Anass Achahbar próbálkozását Florin Iacob hárította, a kipattanóra Pavol Šafranko a védők előtt lecsapott, és a hálóba továbbította a labdát (1–0). Az első félidőben alárendelt szerepet játszó vendégek, a szünet előtt egyenlíthettek volna, viszont a bal oldalon megiramodó Valentin Buhăcianu közeli lövését Niczuly Roland bravúrral védte.

A második játékrészben sem változott a játék képe, a háromszéki együttes letámadásokkal hozta nehéz helyzetbe a bátortalanul és megilletődötten játszó aradi csapatot. Šafranko a 46. percben megduplázhatta volna a hazai gárda előnyét, azonban lövése Erico da Silva lábán megpattanva kevéssel elkerülte a bal alsó sarkot. A továbbra is kontrázni próbáló UTA a 71. percben komoly egyenlítési lehetőséget puskázott el, miután Buhăcianu betört a tizenhatos területre, az oldalhálóba lőtte a labdát.

Az utolsó tíz percben a mezőnyfölényben játszó Leo Grozavu irányította labdarúgók kétszer is eredményesek voltak. A 81. percben a csereként pályára lépő Adnan Aganović passzát a középen érkező Šafranko gurította a hálóba (2–0). Nem sokkal később szépíthettek volna az aradi labdarúgók, ám Octavian Ursu lövését Niczuly hárítani tudta. A sepsiszentgyörgyi gárda a 85. percben egy ellentámadás végén beállította a végeredményt, Bryan Nouvier előkészítése után a csereként beálló Cătălin Golofca a bal felső sarokba emelt (3–0).

1. Liga, alapszakasz, 14. forduló: Sepsi OSK–Aradi UTA 3–0 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Horia Gabriel Mladinovici (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – B. Mitrea, Bouhenna, Deligiannidisz – Ștefănescu, Vașvari, Achahbar (Purece, 72.), Fofana (Aganović, 59.), Nouvier (Gál-Andrezly, 87.) – Šafranko (Fülöp L., 87.), Petrila (Golofca, 59.). Vezetőedző: Leo Gorzavu. Aradi UTA: F. Iacob – Bustea, Da Silva, Melinte, Rrumbullaku (Tescan, 87.) – Miculescu (Ursu, 57.), Albu, Isac, Buhăcianu (Ioniță, 87.) – Morar (Roșu, 57.), Hora. Vezetőedző: Bálint László. Gólszerzők: Šafranko (32., 81.), Golofca (85.). Sárga lap: Buhăcianu (36.), Da Silva (59.), Isac (61.).

A rangsor:

1. Craiova 10 1 2 19–7 31

2. FCSB 10 0 3 34–14 30

3. CFR 8 3 2 16–6 27

4. Sepsi OSK 7 5 2 23–12 26

5. Clinceni 6 6 2 15–9 24

6. Târgoviște 5 4 5 10–10 19

7. Viitorul 4 5 4 19–18 17

8. Botoșani 4 5 5 20–21 17

9. Arad 4 5 5 13–19 17

10. Dinamo 4 3 6 17–15 15

11. Hermannstadt 3 6 4 16–20 15

12. Voluntari 4 2 8 19–24 14

13. Astra 3 4 7 15–21 13

14. Medgyes 4 1 9 18–26 13

15. Jászvásár 3 2 9 13–35 11

16. Argeș 2 4 8 12–22 10

A 15. forduló programja: * szombat: Chindia Târgoviște–FC Argeș (15 óra), Medgyesi Gázmetán–FC Viitorul (20.30 óra) * vasárnap: FC Hermannstadt–Jászvásári Poli (14 óra), FC Botoșani–FC Voluntari (16.30 óra), Academica Clinceni–FC Dinamo (21 óra) * hétfő: Aradi UTA–Astra Giurgiu (17.30 óra), FCSB–Sepsi OSK (20.30 óra) * kedd: Kolozsvári CFR–Craiova (21 óra).

Megbüntették a bukaresti csapatot

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a tavaly decemberi FC Dinamo–Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgó mérkőzésen történtek miatt büntette pénzbírásggal a fővárosi csapatot. A bukaresti ultrák kedvenc együttesük 2–1 arányban elvesztett mérkőzésén gyalázkodtak. A CNCD egyhangú döntéssel szabott ki pénzbüntetést a fővárosi labdarúgóklubra és a bukaresti csapat legnagyobb szurkolói csoportjára (PCH), amiért a drukkerek magyargyűlölő, illetve Magyarországot gyalázó rigmusokat skandáltak a Sepsi OSK elleni, 2019. december 13-án lejátszott hazai bajnokin. A CNCD hivatalos indoklása szerint a Dinamo-stadionban történtek diszkriminatívnak minősülnek, ugyanakkor sértik a magyar kisebbséghez tartozó román állampolgárok emberi méltósághoz való jogát. A büntetés mértéke 5000 lej.