Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. SZÉKELY GYÖRGYNÉ

TUZSON ANNA

93 éves korában 2020.

december 17-én elhunyt.

Temetése december 19-én

13 órakor lesz a hidvégi

családi háztól.

A gyászoló család

1116197

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

MUSZKA JUDIT

69 évesen 2020. december 17-én elhunyt.

Temetése december 19-én 13 órakor lesz a kézdivásárhelyi új református temetőben.

A gyászoló család

1272

Fájó szívvel tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

ÜTŐ EDIT

életének 78. évében elhunyt.

Temetése 2020. december

19-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi

közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4319924



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KISS GYULA temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak

és a nehéz percekben

segítségünkre voltak.

A gyászoló család

4319932

Könnyes szemmel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TAKÓNÉ CSÍKI KLÁRA

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és azoknak is, akik csak gondolatban tudták elkísérni utolsó útjára.

4319926



Megemlékezés

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, ami nagyon fáj. Múlik az idő, de az űr, amit hagytál a szívünkben, betöltetlen marad. Mindig emlékezni fogunk rád. Soha el nem múló

szeretettel emlékezünk

MÁTYÁS ZSOLTRA halálának harmadik évfordulóján.

Jóságát és szeretetét

lelkünkben őrizzük.

Szerető özvegye, gyerekei, szülei, testvérei

1116199

Kegyelettel emlékezünk a kökösi NAGY ANDRÁSRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Szerettei

du.

Kegyelettel emlékezünk a gidófalvi KELEMEN VENDEL agrármérnökre halálának

huszadik évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

1116198

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BIRÓ IMRÉRE halálának

8. évfordulóján.

Testvére, Aranka

és a Kondrád család

4319930

Fájó szívvel emlékezik

özvegye, Hajnalka és kicsi fia, Kristóf az illyefalvi

ifj. VÁNCSA ZOLTÁNRA halálának második évfordulóján. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.

Pihenése legyen csendes

és emléke áldott.

4319931

A szenvedő Jézus keresztjétől neked is jutott egy pillanat, s megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Arany volt a szíved, munka az életed, a Jóisten hívott, mert szeretett. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a kilyéni

KOVÁCS BÁLINTRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4319927

Ma két éve volt életünk

legszomorúbb napja, amikor az illyefalvi

ifj. VÁNCSA ZOLTÁN elhagyta a földi életet. Szívünkben gyógyíthatatlan bánattal

emlékezünk dolgos és

csendes létére.

Szerettei

4319929

Szívünk szeretetével és fájdalmával emlékezünk a hat hete elhunyt DEÁK ALBERT

nyugalmazott tanítóra.

Emlékét megőrző családja

1116195

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BOTOS ÉVÁRA, aki egy éve távozott családja köréből. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4319893

Múlnak a hónapok, telnek az évek, de mi soha nem feledünk téged. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi DÁLNOKI ÁRPÁDRA, aki

december 19-én két éve

távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Özvegye, lánya és családja

4319896

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az árkosi

id. INCZE KÁROLYRA

halálának 21. évfordulóján.

Mérhetetlen szeretete,

bátorító szavai példaképünk egy életen át.

Szerettei

4319895

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de emléked örökre itt marad közöttünk. Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi KOCSIS CSABÁRA halálának harmadik évfordulóján.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Szerettei

4319902

Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Hiába borult ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz

mindörökre. Fájó szívvel

emlékezünk a kilyéni

BILIBÓK PÉTERRE, aki hat hete távozott közülünk.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Halálába bele nem nyugvó özvegye és szerettei

4319908

Búcsú nélkül távoztam közületek, de szívetekben megmarad emlékem. Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Hiába keresünk, elmentél örökre, sírodon a sok virág a szeretet jele. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk drága gyermekünkre, GOREA VALENTINRA halálának 13. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei, lányai, Ramona, Larissza, testvére, Péter és családja, volt anyósa és apósa, Szilvia és Jóska

4319916

Fájó szívvel emlékezünk

a vargyasi

id. CSIKI ANDRÁSRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4319917

Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygó arcod itt maradt lelkünkben.

Fájó szívvel emlékezünk

édesanyánkra, az uzoni

BODOKI VILMÁRA halálának harmadik évfordulóján.

Nyugodj békében,

drága édesanyánk.

Gyermekei

4319920