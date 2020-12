Még meg sem történt a parlamenti eskü, máris szívességet kérek: fogadják örökbe édesgyermekként a Brassó megyei magyar közösséget is, négy évre! Úgy érezzük, árvák lettünk az önkormányzati és parlamenti választások után. Tanácstalanok vagyunk. A rendszerváltás óta most először nincs semmilyen képviseletünk. Nem vagyunk ott a parlamentben, a megyei tanácsban, sőt, a brassói városi tanácsban sem. Ezt kellene orvosolniuk. Az lenne jó, ha parlamenti irodájuk ajtaja nyitva lenne a Brassó megyei magyarság ügyes-bajos dolgainak intézéséhez is. Felváltva, vagyis szerre, ahogy a székely mondja, havonta egyszer fogadóórát tarthatnának Brassóban az RMDSZ-székházban. A járvány befejeztével lakossági találkozókra is sor kerülhetne. A brassói magyarság nyolcezer szavazata a mostani parlamenti választásnál is jelentős volt. Szomszédbaráti lelkiismeretes munkával ezt jócskán növelni lehetne négy év múlva, az újabb választás alkalmával.

Személyesen azért bátorkodom segítségüket kérni, mert több mint harminckét éven keresztül – 1968-tól 2000-ig Brassóból naponta ingázva szolgáltam különböző vezető beosztásokban Kovászna megye lakosságát.

Jó egészséget, áldott karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, vírusmentes új esztendőt, eredményes tevékenységet kívánok!

Nádudvary György, az RMDSZ egykori brassói parlamenti képviselője