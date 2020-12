A központi piacon hét kereskedő kínál fenyőfát, ez az egyedüli hely a városban, ahol még találni a régi karácsonyokra emlékeztető fát, s a legkedvezőbb áron is itt lehet hozzájutni: a legkisebb, asztalon is elférő örökzöldet húsz lejért adták, de 40 lejért már csinos és dús, kisebb méretű fácskát lehetett vásárolni. Az árak általában 50 és 150 lej között alakulnak.

Ötven lejért már lehet fenyőfát vásárolni a Kaufland nagyáruház parkolójában is, ahol bőséges a kínálat, kérésre pedig hálóba is húzzák a Nordmann-fenyőket. Az egy-másfél méter magas fák ára 50 és 110 lej között alakul, az 1,5–2 méter magasaké 120–180 lej, a 2–2,7 métereseké pedig 160–250 lej. A prémium kategóriás fenyőket (másfél–két méteresek) szintén 160–250 lejért ajánlják. Az Oltmező utcában nem ez az egyedüli helyszín, ahol fenyőt kínálnak, picit távolabb, a Depo barkácsáruház udvarán is vásárlóra várnak a felsorakoztatott örökzöldek.

Jól bejáratott karácsonyfa-vásárlási helyszínné vált a Dózsa György utca is, ahol a 36. házszám alatt idén is Nordmann-fenyőket kínálnak már december 12. óta. Sok vásárló felkészülten, tartóval érkezik, a zömök fák alját itt ugyanis kérésre be is faragják egy láncfűrész segítségével, majd hálóba is csomagolják. Gazdag a felhozatal, szép, dús fenyőt már 80 lejért is lehet vásárolni, egy gyönyörű, méretes példányon 300 lejes árcímke lógott, de a kereskedő hajlandó lett volna akár 250 lejért is megválni tőle.

Új helyszínnek számít a kereskedelmi bank mögötti magánparkoló, illetve a Csíki utcai bőrdíszműves műhely udvara (36. szám), ahol idén első ízben szerveznek karácsonyfavásárt. A Dániából, ültetvényről származó fenyők ára mérettől függően 60 és 300 lej között változik. Mindkét helyen dús, gyönyörű zöld fenyőket láttunk, melyek a kereskedők szerint sokáig megtartják tűleveleiket. A fákat itt is becsomagolják, sőt, stabil fém fenyőfatalpat is vásárolhatunk hozzá, olyat is, melybe a zömök törzsű fákat sem gond befaragni. Az érdeklődőket reggel nyolc órától 19 óráig várják december 24-ig.