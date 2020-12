A világjárvány miatt csupán a közösségi oldalakon követhették a helybéliek a gyertyagyújtást. Csökkent az esemény ünnepélyessége, hiányérzetük van, de mindent megtettek, hogy lehetőleg ne maradjon el a gyertyagyújtás – mondotta érdeklődésünkre Butyka Gyula, a városi művelődési ház kulturális referense.

Az adventi koszorút hagyományos helyén, a művelődési ház előtt, a Kőrösi Csoma Sándor-szobor mellett helyezték el. A városháza a fenyőágat biztosította, egy helyi virágüzlet a díszítést vállalta, egy másik vállalkozás a világítást szerelte.

Advent első vasárnapján a gyertyagyújtást a virtuális térből nézhették a kovásznaiak. Az ünnepi hangulatot a belvárosi református templomban tartott ifjúsági istentisztelet adta – ezt is online közvetítették. Második vasárnap a gyertyagyújtást követően a római katolikus egyház ünnepi műsorába kapcsolódhattak be az érdeklődők, míg harmadik vasárnap a Kovászna-vajnafalvi református egyházközség szolgáltatta a virtuálisan közvetített ünnepi műsort – számolt be Butyka Gyula.

Vasárnap hat órakor gyújtják meg a negyedik gyertyát a város adventi koszorúján, s felvételről közvetítik a református és katolikus lelkészek ünnepi beszédeit – közölte a referens. Az események a kovásznai városi művelődési ház Facebook-oldalán lesznek követhetőek.