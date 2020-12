A hetvenes években indult táncházaknak köszönhető, hogy népzenei és néptánc-hagyományaink visszanyerték értéktárunkban az őket megillető helyet, és ez az érték újból felkerült a színpadra, a hivatásos együttesek pedig művészi szintre emelték – mondta a szabadtéri fotókiállítás megnyitóján Ferencz Csaba, lapunk munkatársa, aki közelről ismeri az együttes fotóarchívumát, hiszen ő válogatta a Háromszék Táncegyüttes fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából novemberben megjelent Táncösvényeken című kiadvány képanyagát. A húsz nagy méretű pannón elhelyezett fotókról elmondta, itt azok a pillanatok tárulnak elénk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy múlóak, holott valójában, ha valami örökkön él, az éppen a pillanatban megfogalmazott érzés és annak a kivetülése, amelyen később nem változtathatunk, ezért ezek a fotók éppen a pillanat örökösségét villantják fel a néző számára.

Ádám Gyula nem véletlenül fényképezi az együttes előadásait, hisz ő is egykor a táncház világában került közel hagyományainkhoz, lánya pedig az együttes tagja. Erről ő maga beszélt a kiállítás megnyitóján. Elmondta, a válogatás során azt tartotta szem előtt, hogy a fotós is megmutatkozzék, vagyis technikailag rendben legyenek a képek, de az együttest is megmutassa, átadja egy-egy előadás hangulatát, közel hozzon a nézőhöz karaktereket.

Lapunk kérdésére Ádám Gyula elmondta, nemcsak a dinamikával lehet erőt sugallani, hanem egy statikus helyzettel is, amikor lehetőségünk van szembenézni a szereplővel és láthatjuk az ő lelkiállapotát. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Magyar Művészetért Díjjal, Csíkszereda város Pro Urbe díjával és számos egyéb szakmai elismeréssel kitüntetett fotográfus szerint a Háromszék Táncegyüttes táncosai egyben színészi teljesítményt is nyújtanak előadásaikon, a ruhák és a díszletek pedig nagyon szépen mutatnak színpadon, de fotón is.

A szabadtéri kiállítást január 7-ig lehet megtekinteni, a tegnapi megnyitóval pedig zárul az együttes fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat – ismertette Deák Gyula Levente, az együttes igazgatója.