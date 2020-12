Folytatják az egyeztetést a pártok

Folytatódtak a tárgyalások tegnap a Nemzeti Liberális Párt (NLP), a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR–PLUS és az RMDSZ között a parlamenti többség kialakításáról és a közös kormányzásról, de továbbra sem tudtak megegyezni a miniszterelnöki, illetve a házelnöki tisztségek elosztásáról.

A pártelnökök az egyeztetésük után mégis derűlátóan nyilatkoztak a megegyezés esélyeiről. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke abbéli meggyőződését fejezte ki, hogy még az év vége előtt hivatalba léphet Románia új, jobbközép koalíciós kormánya. Ennek érdekében a pártok szakosodott tárgyalóküldöttségei is összeültek még tegnap, hogy folytassák a közös kormányprogram és a törvényhozási prioritáslista kidolgozását. „Valamennyi fél nyitottságot tanúsított, valamennyi megoldás nyitva marad” – hangoztatták tegnapi eredménytelen egyeztetésük után egybehangzóan a pártelnökök, akik közül ketten személyesen is érdekeltek a vitatott tisztségek megszerzésében.

Az USR–PLUS elfogadja, hogy Florin Cîțu legyen a miniszterelnök és Ludovic Orban a képviselőház elnöke, ha a liberálisokéval azonos számú minisztere lesz az új kormányban – szivárgott ki a koalíciós tárgyalásokat folytató három párt tegnap esti találkozójáról. A Maszol értesülései szerint az USR–PLUS azt a változatot továbbra is elutasította, hogy ismét Ludovic Orban kapjon kormányalakítási megbízást. Az NLP elnökének nem igazán volt ínyére Dan Barnáék javaslata, de abban váltak el, hogy pártjában megvitatják ezt a felvetést a mára várható újabb koalíciós tárgyalások előtt.