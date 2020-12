A fakanál körbejár adománygyűjtés A járványhelyzetben mindannyian új nehézségekkel kell hogy szembenézzünk, még kiszámíthatatlanabb lett a jövő azok számára, akik eddig is megélhetési gondokkal küszködtek, de azok számára is, akik berendezkedtek egy „normális” életre.

Mégis, a legfurcsább és legnehezebben viselhető helyzetbe a gyerekek és az idős személyek kerültek. A gyerekeknek online térben kell tölteniük napjaik nagy részét, elszakítva pajtásaiktól, az idősek pedig távolságtartásra kényszerülnek, ami oda vezethet, hogy mind a gyerekek, mind a szépkorúak elmagányosodnak, életellenes körülmények között kell élniük.

A fakanál körbejár elnevezéssel az elmúlt években a Rotary Klubbal közösen szervezett jótékonysági vacsorákat a Diakónia Keresztyén Alapítvány. Idén a Háromszéki Közösségi Alapítvánnyal partnerségben szervezik az eseményt, melyet a járvány miatt új köntösbe bújtattak.

Kérik, ajánlják fel egy vacsorájuk összegét 250 hátrányos helyzetű gyermek és 50 magányos idős ember életének szebbé tételére azáltal, hogy megosztják egymással tapasztalataikat és tudásukat. Adományaikat a következő számlaszámra fizethetik be, átutalással: RO97RNCB0124118922700001. A befizetés tárgyához kérik beírni: Contribuție la fond program „Fakanál”. A jótékonysági gyűjtéshez csatlakozni december 30-ig lehet, a megcélzott végösszeg 30 ezer lej.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előtti sétányon a Háromszék Táncegyüttes fennállásának 30. évfordulóát ünneplő rendezvénysorozat záróakkordjaként nemrég megnyitott kiállításon Ádám Gyula csíkszeredai fotóművész előadás-felvételeivel emlékeznek az elmúlt évek legszebb pillanataira. A tárlatot 2021. január 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

MAGMA. A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér újra nyitva áll a nagyközönség előtt. Élőben is megtekinthető a november 13-án online felületen megnyitott Befejezett Jövő/Viitor Anterior című, Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea és Paul Stoie fiatal képzőművészek alkotásait bemutató kiállítás.

BABAKIÁLLÍTÁS. A Mese és valóság című kiállítás Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 8. szám alatt hétfőtől csütörtökig 16–18, pénteken 14–18 óráig, szombaton pedig előzetes egyeztetés alapján látogatható. A maszk viselete kötelező. Érdeklődni a 0751 233 763-as telefonon lehet.

Zene

A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA zenés adventi kalendáriumot állított össze, amelyet az intézmény YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán követhetnek a nézők december 24-ig minden este 20 órától. A teljes koncert december 24-én 21 órától lesz elérhető. Rendezte: Szabó Emese, zenei vezető: Horváth Zoltán, karmester: Jankó Zsolt, koncertmester: Barabás Sándor.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzére, 13.20-tól zenés köszöntő Görgényi Tündével, aki 14.40-től fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.15-től A hit kapuja Székely János püspökkel, 17.15-től Szállást keres a szent család, 18 órától szentmise Nagyváradról a székesegyházból, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

UNITÁRIUS ISTENTISZTELETEK. Karácsony ünnepén a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségben úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre várnak mindenkit, melyeket élőben is közvetítenek a Facebook-oldalon. A közegészségügyi előírások szerint a templomban 70 személy vehet részt az istentiszteleten, de a tanácstermet és konferenciatermet is használni fogják, ahol élőben követhetőek az istentiszteletek, és úrvacsoravételre is lesz lehetőség. Az úrvacsoraosztáskor a bort kispoharakból vehetik magukhoz a hívek. Az úrvacsorát nem áll módjukban házhoz vinni. Az ünnepi program: 24-én szentesti áhítat a templom udvarán; 25-én, karácsony első napján istentisztelet 9, 11 és 18 órától; 26-án, karácsony másodnapján és 27-én, karácsony harmadnapján 11 órától. Az ünnep első és másodnapján minden istentiszteleti alkalmon lehet úrvacsorával élni.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Vártemplomi Református Egyházközségben 21-én, 22-én, 23-án 18 órától bűnbánati istentisztelet, 24-én 18 órától szentesti szabadtéri istentisztelet. Pénteken 10 és 12 órától úrvacsorás istentisztelet, 18 órától zenés istentisztelet. Szombaton 10 órakor, vasárnap 10 és 12 órakor kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Majos Zoltán V. éves teológiai hallgató. * A Szemerjai Református Egyházközség karácsonyi bűnbánati istentiszteleteit a templomban tartják december 21–24. között 17 órától. Pénteken 9, 11 és 18 órától tartanak ünnepi istentiszteletet és mindhárom alkalmon úrvacsorát osztanak. Szombaton 11 és 18 órától lesz istentisztelet, házhoz viszik az úrvacsorát. Vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus György Szabolcs VI. éves teológiai hallgató. * A Belvárosi Református Egyházköz­ségben december 21–23. között bűnbánati istentiszteletek 18 órától. 24-én 18 órától a templom előtt tartanak istentiszteletet, ahol a gyermekekkel együtt gyújtanak gyertyát. Pénteken 9 és 11 órától lesz istentisztelet úrvacsoraosztással. Szombaton és vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Gegő Csenge IV. éves teológiai hallgató. * A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben bűnbánati istentiszteletek, ünnepvárás hétfőn, kedden és szerdán 18 órától, illetve csütörtökön 17 órától. Pénteken ünnepi istentiszteletek és úrvacsora a templomban 9, 11 és 18 órától, Szépmezőn 15 órától. Szombaton ünnepi istentisztelet 11 órától. Vasárnap istentisztelet, idősek karácsonya 11 órától, ünnepi legátus Opra Koppány IV. éves teológus.

KATOLIKUS SZENTMISÉK. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban mától szerdáig 6 órától roráté, kedden és szerdán 18 órától is van szentmise. Ma 18 órától elvégzik a Szállást keres a Szent Család kilencedet. Kedden 6 órára várják a gyerekeket az idei utolsó „gyerek rorátéra.” Az esti szentmise előtt egy órával csendes szentségimádásra van lehetőség.

Újra fogadja olvasóit a könyvtár

Az enyhített járványügyi előírások következtében újra fogadhatja olvasóit Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár felnőtt kölcsönzőrészlege. Mivel érvényben maradnak bizonyos szabályok, az olvasóknak nincs szabad hozzáférésük a polcokhoz, ezért jó, ha igényléseiket előzetesen jelzik a 0267 312 133-as telefonon vagy a kolcsonzo@kmkt.ro e-mail-címen. Program: keddenként 9–19 óráig, szerdától péntekig 9–17 óráig és szombaton 9–13 óráig fogadják az olvasókat, hétfőn zárva tartanak. A könyvtárhasználati szabályokról és a Könyvputtony programról a könyvtár honlapján (kmkt.ro) és Facebook-oldalán (facebook.com/bodpeterlibrary) lehet tájékozódni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

FŐKONZULÁTUS. Csíkszeredában december 24-én, 25-én és 2021. január 1-jén szünetel az ügyfélfogadás a főkonzulátus épületében. December 28-án, 29-én, 30-án és január 4-én a főkonzulátus a szokásos nyitvatartási renddel működik; 31-én 8–12 óráig lesz ügyfélfogadás. Bajba jutott magyar állampolgárok rendkívüli, konzuli segítséget igénylő esetben a 00 36 80 368 036 telefonszámot hívhatják.

LEHET KORCSOLYÁZNI. December 18-tól a közönség számára is megnyílt Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Aréna melletti korcsolyapálya. Nyitvatartás: pénteken 19–21, szombat-vasárnap 11–13 és 19–21 óra között. Jegyet vásárolni már nyitás előtt fél órával lehet.

KARÁCSONYI ÜZENETEK BA­RÓTRA ÉS ERDŐVIDÉKRE. Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere a Wass Albertet idéző „Üzenem az otthoni hegyeknek…” mottóval csalogatja haza egy-egy dallam és gondolat erejéig mindazokat, akik elszármaztak Erdővidékről. Kétfajta üzenet küldhető elektronikusan. Az egyik szöveges, legtöbb ötmondatos üzenet. Ezek névvel ellátott, képeslaphoz hasonló elektronikus maketteken jelennek meg a város önkormányzatának Facebook-oldalán. A művészektől dallamokkal ellátott jókívánságokat vár az önkormányzat, amelyek lehetnek refrénalapok vagy kórusműrészletek, zenekari bejátszások, illetve szólóénekek; a videók nem haladhatják meg az egy percet. Az üzeneteket, videókat az uzenemazotthonihegyeknek@gmail.com e-mail-címre lehet küldeni december 21-ig. Jelentkezhetnek erdővidéki művészek is, hogy a karácsonyi üdvözlet teljessé váljon.