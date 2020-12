ÖSSZENŐ, AMI ÖSSZETARTOZIK. Illusztris taggal bővült a magyarellenes sovinizmus és minden egyéb szélsőség új romániai parlamenti hirdetőjévé avanzsált Románok Egységéért Szövetség (AUR): egy hírhedt alvilági figura is beiratkozott a pártba.

Mint kiderült, a Vaslui megyei Murgeni alvilági életének közismert figurája, Petrea Sandu büszkén kürtölte világgá, hogy családjával együtt belépett a pártba, sőt, ő lett a helyi szervezet elnöke. „Éljen pártunk, az AUR. Népemmel együtt, én, az AUR elnöke” – tudatta sajátos stílusban egy jókora AUR-molinó előtt ülve. A Sandu-klán évek óta közeli ismerőse (bár nem épp jó barátja) a Vaslui megyei rendfenntartó szerveknek, számos erőszakos botrány köthető hozzájuk, többek között a riválisokkal folytatott nyilvános összecsapások sora. A klán legutóbb augusztusban hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy egy nézeteltérés miatt önfeledt utcai harcokba bocsátkozott egy rivális roma banda tagjaival. (Főtér)

MASSZÍV ALKALMAZÁS AZ ÁLLATVÉDELMI RENDŐRSÉGNÉL. Újabb 264 személy alkalmazását tervezi az állatvédelmi rendőrség, a versenyvizsgát hamarosan kiírják – közölte pénteken este Marcel Vela belügyminiszter. Ezekkel kiegészülne az állatvédelmi rendőrség tisztségjegyzéke, amelyen bűnügyi rendőrök, a közrendért felelős rendőrök és állatorvosok is szerepelnek. A versenyvizsgát 49 rendőrtiszti, 86 állatorvosi és 129 rendőrügynöki tisztségre írják ki. Jelentkezni december 28-áig lehet azokban az egységekben, amelyek helyeket hirdettek meg. További részletek a rendőrség honlapján. (Agerpres)

ELSŐKÉNT EGY EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓT OLTANAK BE koronavírus ellen Romániában – jelentette be Valeriu Gheorghiță orvos, az oltási kampány koordinátora. Az illető azon tíz kórház valamelyikéből kerül ki, amelyek a világjárvány elleni küzdelem frontvonalának számítanak. Mint ismeretes, a brassói járványkórház, a bukaresti Matei Balş járványtani intézet, a bukaresti Victor Babeş járványkórház, továbbá a kolozsvári, a konstancai, a craiovai, a jászvásári járványkórház, a nagybányai tüdőkórház, a suceavai megyei sürgősségi kórház, valamint a temesvári járványkórház számít az első vonalnak. „A mi stratégiánk szerint első körben az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók kapják meg az oltást. Így az első beoltott egy egészségügyi dolgozó lesz a tíz egészségügyi intézmény valamelyikéből” – mondta a szakember a Digi 24 hírtelevíziónak adott interjúban. Valeriu Gheorghiță ugyanakkor a hétvégén arról is beszélt, hogy az oltási kampány során 16 évnél fiatalabbak nem kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinát. (Krónika)