A Rétyi Nyírt is súrolhatja az autópálya

A Rétyi Nyír mögött, közvetlenül a védett terület határán is elmehet a Brassó–Bákó autópálya: a terveket készítő cég négy lehetséges nyomvonalat húzott meg, és ezek egyike az uzoni és szentivánlaborfalvi tavakat is magában foglaló természetvédelmi rezervátum szélén húzódik, elvágva azt a közeli erdőktől. Arról, hogy melyik változat épül meg, a szakemberek döntenek majd, nem a megyei és helyi önkormányzatok, ám Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester már nyáron, a tervezőkkel való első találkozón egyértelműen leszögezte: a háromszéki ökormányzatok csak olyan autópálya építését támogatják, amely a környék fejlődését is szolgálja, nem csupán a vendégmunkások átutazását.

A Háromszéket is átszelő majdani A13-as autópályával kapcsolatban Antal Árpád lapunknak megismételte: az lenne jó, ha az itt élők minél gyorsabban, kerülők és időveszteség nélkül elérnék a 2021-ben már megnyitó vidombáki repülőteret, illetve a Brassó nyugati határában majd csak megépülő bukaresti és nagyszebeni autópályákat, de az is, hogy Sepsiszentgyörgy készülő terelőútjához legyen csatlakozása (Kökös és Szotyor között), és hogy a szépmezői ipari parkhoz is közel legyen.

Az elöljáró hangsúlyozta, hogy a nyomvonalak egyelőre csak javaslatok, amelyekről lesznek majd tárgyalások, ezek kimenetele pedig az RMDSZ politikai súlyától is függ – többek között ezért is lett volna jó ezt nagyobb választási részvétellel növelni. Azt is elmondta: a Rétyi Nyír mögötti nyomvonalat nem tartja elfogadhatónak.

A négy változatból – amelyekről a Hotnews hírportál közölt interaktív térképet – az egyik teljesen különálló, és két természetvédelmi területet is érintene térségünkben, kettő nagyrészt egybeesik, a harmadik pedig csak egy rövid, már Bákó megyei szakaszon ajánl más nyomvonalat.

Az 1-es számú javaslat a már meglévő brassói körgyűrű keleti (Négyfalu felőli) szakaszától indulna (tehát Háromszékről menet még a forgalmas, több elágazással szabdalt körgyűrű nagy részét is meg kellene tenniük a repülőtérig), kelet felől kerülné meg Szászhermányt és Prázsmárt, illetve Farkasvágót; Kovászna megyébe Márkosrét és Márkosfalva között lépne be, Dobolló után közvetlenül Bikfalva és Lisznyó alatt, a domb lábánál menne (ez az a rész, ahol a Rétyi Nyír és a közeli erdők között vágna át, egy meglehetősen csendes területen), majd Egerpatak és Szacsva, illetve Egerpatak és Nagyborosnyó, onnan Bita és Cófalva között haladna, Lécfalva nyugati határában (Maksa felől), tovább pedig a Mezőföld közepén, Kézdimárkosfalva és Kézdimartonfalva között. Kézdivásárhelyt délről, Szentkatolna felől érintené, majd Kézdisárfalva és Ozsdola, illetve Lemhény és Bereck között folytatódna, de onnan nem a jelenlegi országutat követné Bákó felé, hanem valamivel északabbra, Szaláncfürdőhöz vezetne.

A 2-es és a 4-es változat nagyrészt egybeesik: ezek a brassói körgyűrűn kívül jelölnek ki egy olyan nyomvonalat a Bákóba vezető autópálya számára, amely a vidombáki reptérhez és a majdani bukaresti, illetve nagyszebeni autópályákhoz is csatlakozik Keresztényfalva közelében.

A 2-es változat Szászhermánytól keletre kanyarodik, és (a szintén természetvédelmi területnek nyilvánított prázsmári erdőt súrolva) Prázsmárt, Farkasvágót, illetve Kököst is onnan kerüli meg, de Uzon előtt átvág a 11-es országúton, és Szépmezőn, Uzon és Szentivánlaborfalva nyugati határában halad a rétyi útkereszteződésnél tovább, Eresztevény előtt azonban ismét keletre kerül, és Csernáton utánig a Mezőföldön halad, nagyjából párhuzamosan az országúttal. A futásfalvi elágazás előtt tér északnak, onnan kerüli meg Kézdivásárhelyt, Torja és Szentlélek alatt halad el, Alsó- és Felsőlem­hény között, és Berecket is északról kerüli meg, onnan pedig az országúttal nagyjából párhuzamosan megy tovább Sósmezőig.

A 4-es változat rövidebb, vagyis a háromszékiek számára kedvezőbb lenne: Szászhermány és Vámoshíd mellett nyugatról haladna el (kissé távolabb a prázsmári erdőtől), majd Aldoboly és Kökös között vezetne, Uzontól pedig egészen Bereck utánig a 2-es változattal azonos nyomvonalat követné.

A bákói megyehatáron túl a 2-es és a 4-es nyomvonal néhány kilométeren egymással nagyjából párhuzamosan halad, a 3-as számú javaslat ezen a rövid szakaszon jelenik meg: Sósmezőtől ágazik el, és délről kerüli meg Ojtozt, nem északról, mint a többi változat. Ónfalvát (Onyest) az autópálya minden változata északról érintené, Bákó városát délről: az 1-es és a 2-es változat (amelyek vége egybeesik) a repülőtér közelében, a 4-es pedig pár kilométerrel lennebb, a Bukarest–Bákó autópályánál.

A Brassó–Bákó autópálya hossza 153 és 174 kilométer között változhat, attól függően, hogy melyik nyomvonalon építik majd meg.