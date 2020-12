Pár nap híján kereken egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a barcarozsnyói Dinó Parkot kialakító és működtető, sepsiszentgyörgyi székhelyű HCR Kft. eredetileg a Honvéd-kút környékére tervezett családi kalandparkja a Szemerja-Görgő Közbirtokosság tulajdonát képező területen épül meg végül. A tízhektáros, az Előpatak felé vezető útról megközelíthető, a Benedek-mezővel átellenben lévő területnek a bérbeadását múlt év decemberében hagyta jóvá a közbirtokosság közgyűlése, következett volna a megállapodás véglegesítése, ami viszont elakadt. Lapunk megkeresésére az érintettek elmondták: a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által létrehozott napelemparkhoz vezető út tulajdonoscseréje miatt történt a csúszás, a problémát mostanra sikerült megoldani. Az is kiderült, a befektetők a felmerült akadály ellenére sem álltak el szándékuktól.

Csákány László, a Szemerja-Görgő közbirtokosság elnöke elmondása szerint a fennakadást az okozta, hogy a megyeszékhely önkormányzata jelezte, az erdei utat, amely a napelemparkhoz vezet, szeretnék átvenni a város tulajdonába, egy pályázat benyújtásához lenne szükség erre a lépésre. Az út a közbirtokosság területén halad át, és amikor a napelemparkot építették, engedélyezték annak használatát, de ez alkalommal ez a megoldás már nem volt elfogadható a város számára, ezért beleegyeztek, hogy történjen meg a csere – részletezte az elnök. Ez viszont bonyolult eljárásnak bizonyult, a birtoklevelek módosításával járt, amire mind a városi, mint a megyei terület-visszaszolgáltató bizottságoknak rá kellett bólintaniuk, emellett a szomszédos telkek tulajdonosainak beleegyezésére is szükség volt. Csákány László szerint a birtoklevelek terén lezárult a folyamat, és lassan látják már a folyamat végét, azaz az önkormányzat hamarosan telekkönyveztetheti az utat. Ezután a közbirtokosság is folytathatja az egyeztetést a HCR Kft.-vel a bérbeadási szerződésről, majd ezt követi a tíz hektár besorolásának a megváltoztatása, illetve az engedélyek beszerzése, majd maga a kivitelezés. Csákány László azt is elmondta, hogy a vállalat részéről folyamatos volt az érdeklődés.

Sárkány Árpád, a HCR Kft. társtulajdonosa lapunk megkeresésére elmondta, értesültek ők is arról, hogy a közbirtokosság hamarosan lezárja az úttal kapcsolatos eljárást. Ők már nagyon várják, hogy ez megtörténjen, hogy végre megköthessék a bérleti szerződést. Ami a területet illeti, Sárkány Árpád elmondta: tájékozódtak, és mivel nem erdő borította parcellákról van szó, így egy egyszerűsített eljárással is megoldható a besorolás megváltoztatása, illetve a létesítményhez szükséges engedélyek beszerzése is gyorsabban megvalósítható. A megvalósulás kapcsán Sárkány Árpád egyelőre nem bocsátkozott részletekbe, erről a közbirtokossággal való megállapodás megkötése után tudnak bővebbet mondani.

Amint arról múlt év decemberében beszámoltunk, a területet 25 évre szándékszik bérbe venni a cég, akkori elképzelésük szerint javarészt pályázati forrásból valósították volna meg – 2022 nyaráig – a beruházást, több helyi elképzelést is integrálva a tervbe. Az akkori számítások a beruházás teljes költségét 4–4,5 millió euróra taksálták. Kérdés, hogy a fentebb leírt késés hogyan befolyásolja majd a határidőket. Sárkány Árpád tavaly azt is jelezte, hogy a terület domborzatilag megfelel a tervezett nyári bobpálya kialakításának. Ezt egy teljesen más koncepció szerint hoznák létre, mint ami például Gyimes völgyében talál­ható, minden korosztály számára használható lenne. A terület továbbá lehetőséget ad a többi elképzelés megvalósítására is, így a tó alján létrehozandó „elsüllyedt világ” is megépülhet. Emellett egy új látásmódon alapuló vendéglőt is terveznek, ahol mind a kicsiket, mind a felnőtteket az egészséges táplálkozásra szándékoznak rávezetni. Sárkány Árpád szerint a park ötletének kidolgozásakor azt tartották szem előtt, hogy a mostani gyermekeket, ifjúságot sikerüljön kimozdítani a városból, a négy fal közül, az elektronikus kütyük mellől, de egy olyan helyre, ahol ezekről nem kell lemondaniuk. Ha sikerül a fejlett technológiai megoldásokat felvonultató létesítményt egy erdőben létrehozni, az kettős nyereség: a gyermeket ugyanúgy leköti, és a család egy napig a szabadban van.