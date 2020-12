A hűvös idő ugyan nem kedvezett a hosszas sétának, de úgy tűnt, a főtérre látogatókat, köztük számos kisgyermekes családot ez zavarta legkevésbé tegnap, érezhetően mindenki várta már azt a pillanatot, amikor újból van, miért kimozdulni az otthonokból egy szürke vasárnapon is. Mert a karácsonyi vásár évek óta népszerű rendezvény a megyeszékhelyen, a járvány miatt azonban nem csak ezt, de a jól bejáratott mesterségek nagyvásárát és a hasonló rendezvények majd mindegyikét le kellett mondani idén. Igaz, az idei karácsonyi vásár rövidebb és a szervezőknek sebtében kellett összehozniuk, ám tegnap úgy tűnt, sokan várták az alkalmat, hogy egyedi kézműves terméket keressenek, vásárolhassanak szeretteiknek a közelgő ünnepre.

Sok érdeklődő megfordult a könyves sátrak alatt, volt, aki a közeli padokon ülve forgatta az éppen beszerzett olvasnivalót, a legkisebbek mesekönyvvel, kifestőssel távoztak. Kelendő volt a házi készítésű lekvár és szörp – ezekből cukormenteset is kínálnak –, de sorban álltak a házias jellegű húskészítményeket kínáló két kis házikó előtt is, egy friss, ropogós kürtőskalácsért, lángosért pedig hosszú perceket várakoztak egymástól távolságot tartva az emberek. Kapható méz és méhészeti termékek, gyönyörű mézeskalácsból készült asztaldísz és vidám figurák gyermekeknek, de sajtfélét, bort és pálinkát, kenyeret és bejglit is vásárolhatunk a korzón.

Több tucatnyi használati tárgy, fonott kosártól a mázas, töltött káposztás fazékig, meleg, kötött vagy bundasapka, zoknik és kesztyűk sorakoznak az asztalokon, kapható nemezelt és tűzzománcozott ékszer, régi időket idéző, fából készült és nemezelt játékok, bábok, ajánlanak színes táskákat és – a helyzethez igazodva – textil maszkokat is, de fafaragók és keramikusok dísztárgyait is megcsodálhatjuk, megvásárolhatjuk. S hogy ne fázzon kezünk-lelkünk, a Szimpla büfékocsijánál egy pohár forralt borral várnak.

Az egészségünk védelmét szolgáló előírásokat természetesen kötelező a vásár idején és területén betartani, árusok és látogatók kivétel nélkül maszkot viseltek tegnap, így ottjártunkkor a főtéren járőröző három csendőrnek nem is volt más dolga, mint szemmel tartani a rendezvényt.