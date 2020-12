Szívügyük a jótékonykodás

A négyszeres bajnok és ötszörös kupagyőztes kosárlabdacsapat az ősz folyamán a szépmezői kutyamenhelynek adományozott száraz tápot és sétáltatott ebeket, majd véradással járult hozzá az életmentéshez szükséges vértartalékok bővítéséhez. A lányok ezúttal a nehéz sorsú gyerekeken szerettek volna segíteni, így a cipősdobozokba ruhanemű, édességek, tisztálkodószerek, tanszerek kerültek, amelyeket gondosan becsomagoltak, és a Máltai Szeretetszolgálat segítségével eljuttatták a szükséget szenvedőkhöz. Az előző években a háromszéki sportklub több gyűjtési akciót is szervezett bevonva a mérkőzésekre járó kosárlabda-kedvelőket. Ebben az idényben a koronavírus-járvány miatt nézők nem vehetnek részt a mérkőzéseken, és így, bár a nagyobb szabású jótékonykodás elmaradt, a kosárlabdázók és a szakmai stáb igyekezett segítséget nyújtani.

„Nagyszerű érzés, hogy idén is szebbé tehetjük a karácsonyt néhány gyerek számára, hiszen a rászorulóknak nagyon sokat jelent minden egyes doboz, amelyet a csapattársaimmal készítettünk, úgy gondolom, élhetőbbé tehetjük számukra az ünnepi időszakot. Nagy odafigyeléssel választottuk ki a dobozok tartalmát, hiszen számunkra is sokat jelent, hogy segíthetünk. Az ünnepre hangolódással örömmel töltött el minket, hogy a jelenlegi vírushelyzetben is adakozhatunk. Klubunk évek óta különböző jótékonysági akciókat szervez, mivel azonban nézők nem lehetnek a mérkőzéseken, így a már hagyományosnak számító plüssállatok és egyéb játékok gyűjtése is elmaradt idén. Mindenkit arra kérek, ha teheti, vegyen részt a karácsonyi adakozásban, és segítsen a rászorulóknak” – nyilatkozta lapunknak Kovács Renáta, a Sepsi-SIC kosárlabdázója.