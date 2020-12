Győzelemmel zárták az évet a harmadik sepsiszentgyörgyi buboréktornán a háromszéki csapatok, miután a Kézdivásárhelyi SE és a Sepsi-SIC is megnyerte mérkőzéseit a női kosárlabda Nemzeti Liga hétvégén lejátszott legutóbbi két fordulójában. A sikerek sorát a KSE nyitotta meg, amely szombaton az Alexandria, vasárnap pedig a Konstancai Phoenix együttese ellen tudott győzni. A Zoran Mikes edzette Sepsi-SIC irgalmat nem ismerve gázolt át előbb a tengerparti, majd a teleormáni gárdán, és a negyedik turnéját is százszázalékos teljesítménnyel fejezte be. Folytatás jövőben.

Megtört a jég, nyert a KSE

A harmadik sepsiszentgyörgyi buboréktorna első mérkőzésén a Kézdivásárhelyi SE csapata a pályaválasztó Alexandria együttesével mérkőzött meg, s a céhes városiak magyar edzője, Molnár József a legjobb ötösével kezdte a párharcot. Az első bajnoki sikerre hajtó kék-fehérek remekül kezdték a találkozót, s az időnként sok hibával tarkított játék ellenére is nyolcpontos előnyük volt az első negyed végére (7–15). A következő 10 perces szakaszra összeszedte magát a teleormáni együttes, amely magához ragadta a kezdeményezést és ponterősebb teljesítményének köszönhetően plusz hattal zárta a félidőt (30–24). A nagyszünetben megnyugodtak a kézdivásárhelyi lányok, eltűnt a kapkodás a játékukból és sikerült felzárkózniuk egy pontra (45–44). Az utolsó negyedben is a mieink voltak a jobbak, s a KSE hat elvesztett meccs után 52–62 arányban nyerte meg idei első meccsét. A felső-háromszéki gárda legjobbja a 28 pontot szóró Chelsea Mitchell volt.

A szombati játéknap esti összecsapásán a házigazda Sepsi-SIC csapata a 4/3-as győzelmi mutatóval érkező Konstancai Phoenix együttesével mérte össze erejét. A mérkőzés győztese már az első negyed után eldőlt, hiszen Zoran Mikes tanítványai 16 pontos előnyt dobáltak össze (25–9). A második negyedben kissé kiegyenlítődött a küzdelem, ám így is nőtt a két gárda közti különbség (50–23). A térfélcserét követően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a megyeszékhelyi bajnokcsapat és egyszerűen állva hagyta ellenfelét (29–81). Az utolsó negyedre már visszavett teljesítményéből a SIC, azonban így is megnyugtató különbséggel, 99–43-ra győzött. Együttesünk legjobbja a 16 pontot jegyző Jovana Pašić lett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: Alexandria–Kézdivásárhelyi SE 52–62 (7–15, 23–9, 15–20, 7–18). Alexandria: Cucu 20/6, Mazilu 12/6, Burcică 10/9, Bota 4, Lungu 2–Horlea 4, Oinaru, Crăciunescu, Măgureanu, Margarit. Edző: Mădălin Piperea. KSE: Mitchell 28/3, Wilson 21, Czimbalmos 6, Lénárt P. 4, Debreczi 3–Kozmán, Domokos, Biszak, Bara-Németh, Lénárt A. Tuchilus. Edző: Molnár József; Konstancai Phoenix–Sepsi-SIC 43–99 (9–25, 14–25, 6–31, 14–18). Konstanca: Voica-Nagy 9/9, B. Fota 9/3, Vati 2, D. Fota 2, Hawkins 2–McDonald 10/6, Mititelu 4, Beldian 3/3, Stewart 2, Robotin. Edző: Carmin Artenie Popa. Sepsi-SIC: Pašić 16, Mandache 14, Orbán 12, Gödri-Părău 11/3, Gardner 9–Růžičková 15, Pavlopoulou 9/3, Kelemen 8, Cătinean 5/3, Kovács. Edző: Zoran Mikes.

Dupláztak a háromszéki csapatok

A Kézdivásárhelyi SE csapatának sikerült az előző napi jó formáját vasárnapra is átmentenie. Molnár József tanítványai jól kapták el a Konstancai Phoenix elleni párharc rajtját, és a negyed végére 13 pontos előnyt kosárlabdáztak össze (19–6). A második játékrész kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, hiba itt is, ott is akadt bőven. Húszpercnyi játék után 36–27-re vezetett a céhes városiak alakulata, amely a harmadik negyedben már nehezebben talált utat a tengerpartiak kosara felé. Ezt ki is használták Carmin Artenie Popa játékosai, akik három pontra is felzárkóztak (43–40), de végül három kosár hátrányból várták az utolsó szakaszt (46–40). Ebben is kiélezett csata zajlott a pályán, a győzni akarás azonban mindkét oldalon sok ügyetlenkedést szült, de a küzdelem végül a higgadtabban kosárlabdázó kék-fehérek kerültek ki győztesen. A KSE végig vezetve 59–47 arányban és megérdemelten nyerte meg a párharcot, amelyen játékosai közül ketten – Lénárt Paula és Chelsea Mitchell – is dupla duplával fejezték be a mérkőzést.

Vasárnap este a Sepsi-SIC edzőmérkőzésnek is alig beillő összecsapáson egyszerűen padlóba döngölte a szerényebb játékerőt képviselő Alexandria csapatát, a megyeszékhelyi lányok 79 pontos különbséggel győzedelmeskedtek. A zöld-fehérek már az első negyed végére magabiztosan vezettek (29–10), majd a másodikban játszi könnyedséggel értékesítették támadásaikat, és 65–16-os állásnál fordultak a csapatok. A harmadik és a negyedik játékrészben is a szentgyörgyiek irányították a küzdelmet, a találkozó pedig a házigazdák 112–33-as sikerével ért véget.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Konstancai Phoenix 59–47 (19–6, 17–21, 10–13, 13–7). KSE: Debreczi 5/3, Czimbalmos, Wilson 7, Mitchell 30/9, Lénárt P. 12–Lénárt A., Kozman 3/3, Domokos, Biszak 2, Tuchilus, Bara-Német. Edző: Molnár József. Konstanca: Vati, Beldian 2, B. Fota 9, Voica-Nagy 4, McDonald 16/3–D. Fota, Mititelu, Robotin, Stewart 14, Hawkins 2. Edző: Carmin Artenie Popa; Sepsi-SIC–Alexandria 112–33 (29–10, 36–6, 22–8, 25–9). Sepsi-SIC: Pašić 19/9, Orbán 13, Mandache 14, Gördi-Părău 11/3, Gardner 19/3–Pavlopoulou 9/3, Cătinean 4, Kelemen 6/3, Růžičková 9, Kovács 8. Edző: Zoran Mikes. Alexandria: Lungu 2, Mazilu 5/3, Burcică 15, Bota, Cucu 6–Crăciunescu, Măgureanu, Oinaru, Margarit, Horlea 5. Edző: Mădălin Piperea. (tibodi)