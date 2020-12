Előző írásunk

Győzelemmel zárták az évet a harmadik sepsiszentgyörgyi buboréktornán a háromszéki csapatok, miután a Kézdivásárhelyi SE és a Sepsi-SIC is megnyerte mérkőzéseit a női kosárlabda Nemzeti Liga hétvégén lejátszott legutóbbi két fordulójában. A sikerek sorát a KSE nyitotta meg, amely szombaton az Alexandria, vasárnap pedig a Konstancai Phoenix együttese ellen tudott győzni. A Zoran Mikes edzette Sepsi-SIC irgalmat nem ismerve gázolt át előbb a tengerparti, majd a teleormáni gárdán, és a negyedik turnéját is százszázalékos teljesítménnyel fejezte be. Folytatás jövőben.