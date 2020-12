FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előtti sétányon a Háromszék Táncegyüttes fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozat záróakkordjaként nyitottak meg fotókiállítást Ádám Gyula csíkszeredai fotóművész munkáiból. A tárlatot január 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők.

MAGMA. A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér újra nyitva áll a nagyközönség előtt. Élőben is megtekinthető a Befejezett Jövő/Viitor Anterior című, Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea és Paul Stoie fiatal képzőművészek alkotásait bemutató kiállítás.

BABAKIÁLLÍTÁS. A Mese és valóság című kiállítás Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 8. szám alatt hétfőtől csütörtökig 16–18, pénteken 14–18 óráig, szombaton pedig előzetes egyeztetés alapján látogatható. A maszk viselete kötelező. Érdeklődni a 0751 233 763-as telefonon lehet.

Hitvilág

A SEPSISZENTGYÖRGYI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN december 24-én 17 órától, december 25-én és december 26-án 11 órától tartanak ünnepi istentiszteleteket.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Vártemplomi Református Egyházközségben ma és szerdán 18 órától bűnbánati istentisztelet, 24-én 18 órától szentesti szabadtéri istentisztelet. Pénteken 10 és 12 órától úrvacsorás istentisztelet, 18 órától zenés istentisztelet. Szombaton 10 órakor, vasárnap 10 és 12 órakor kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Majos Zoltán V. éves teológiai hallgató. • A Szemerjai Református Egyházközség karácsonyi bűnbánati istentiszteleteit a templomban tartják december 21–24. között 17 órától. Pénteken 9, 11 és 18 órától tartanak ünnepi istentiszteletet és mindhárom alkalmon úrvacsorát osztanak. Szombaton 11 és 18 órától lesz istentisztelet, házhoz viszik az úrvacsorát. Vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus György Szabolcs VI. éves teológiai hallgató. • A Belvárosi Református Egyházközségben december 21–23. között bűnbánati istentiszteletek 18 órától. 24-én 18 órától a templom előtt tartanak istentiszteletet, ahol a gyermekekkel együtt gyújtanak gyertyát. Pénteken 9 és 11 órától lesz istentisztelet úrvacsoraosztással. Szombaton és vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Gegő Csenge IV. éves teológiai hallgató. • A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben bűnbánati istentiszteletek, ünnepvárás ma és szerdán 18 órától, illetve csütörtökön 17 órától. Pénteken ünnepi istentiszteletek és úrvacsora a templomban 9, 11 és 18 órától, Szépmezőn 15 órától. Szombaton ünnepi istentisztelet 11 órától. Vasárnap istentisztelet, idősek karácsonya 11 órától, ünnepi legátus Opra Koppány IV. éves teológus.

KATOLIKUS SZENTMISÉK. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma és szerdán 6 órától roráte, ma és szerdán 18 órától is van szentmise. Ma 6 órára várják a gyerekeket az idei utolsó „gyerekrorátéra”. Az esti szentmise előtt egy órával csendes szentségimádásra van lehetőség. • A Szent József-templomban 24-én, csütörtökön 7 órától lesz az idei utolsó roráte szentmise. A reggeli és esti szentmisék alatt ma, szerdán és csütörtökön is gyóntatás lesz.

UNITÁRIUS ISTENTISZTELE­TEK. Karácsony ünnepén a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségben úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre várnak mindenkit, az istentiszteleteket élőben is közvetítik az egyházközség Facebook-oldalán. Az ünnepi program: 24-én szentesti áhítat a templom udvarán; 25-én, karácsony első napján istentisztelet 9, 11 és 18 órától; 26-án, karácsony másodnapján és 27-én, karácsony harmadnapján 11 órától. Az ünnep első és másodnapján minden istentiszteleti alkalmon lehet úrvacsorával élni.

ONLINE VERSTERÁPIÁS MŰHELYMUNKÁT tart Homa Ildikó szociális testvér, klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta szerdán 18–20 óráig. Ha szeretnéd megajándékozni magadat és/vagy szeretteidet egy általad írt haikufüzérrel, ott a helyed. Jelentkezni a romkat.ro oldalon, információ az ildiko.homa@gmail.com e-mail-címen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.30-tól románul beszélő és 16.45-től magyarul beszélő Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték), 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, magyar felirattal), 18.45-től Boldog idők (francia vígjáték, román felirattal); szerdán 16.15-től Mulan (amerikai családi kalandfilm, román felirattal), 16.45-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 19.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film, magyarul beszélő). Csütörtökön és pénteken a mozi zárva tart.

Zene

A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA zenés adventi kalendáriumot állított össze, amelyet az intézmény YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán követhetnek a nézők december 24-ig minden este 20 órától. A teljes koncert december 24-én 21 órától lesz elérhető.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Angyalváró előadásra hívnak – ezúttal az online térbe – minden családot, ünnepre hangolódni vágyó kicsit és nagyot december 24-én, szentestén 17 órától a bábszínház Facebook-oldalára (facebook.com/cimborak). Ez alkalommal a 2004-ben készült Betlehem című előadás felvétele látható, amely közel kilenc évig minden adventi időszakban szerepelt a bábszínház műsorán. A 2005-ben készített felvételen szereplő színészek: Nagy Lázár József, Nagy K. Kálmán, Részegh Mária és Soós Emőke. A bábokat, díszletet és jelmezeket Simó Enikő álmodta a színpadra, zeneszerző: Filip Ignác, dramaturg: Nagy Lázár Kincső, rendező: Nagy Kopeczky Kálmán.

Újra fogadja olvasóit a könyvtár

Az enyhített járványügyi előírások következtében újra fogadhatja olvasóit Sepsiszentgyörgyön Bod Péter Megyei Könyvtár felnőtt kölcsönzőrészlege. Mivel érvényben maradnak bizonyos szabályok, az olvasóknak nincs szabad hozzáférésük a polcokhoz, ezért jó, ha igényléseiket előzetesen jelzik a 0267 312 133-as telefonon vagy a kolcsonzo@kmkt.ro e-mail-címen. Program: keddenként 9–19, szerdától péntekig 9–17 és szombaton 9–13 óráig fogadják az olvasókat, hétfőn zárva tartanak. A könyvtárhasználati szabályokról és a Könyvputtony programról a könyvtár honlapján (kmkt.ro) és Facebook-oldalán (facebook.com/bodpeterlibrary) lehet tájékozódni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kökösbácsteleken, Vesszőstelepen, Kökösben a Lukoil-benzinkútnál, a 8-as és a 3-as transzformátorállomás körzetében (Remat) szerdán 9–12 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

FŐKONZULÁTUS. Csíkszeredá­ban december 24-én, 25-én és január 1-jén szünetel az ügyfélfogadás a főkonzulátus épületében. December 28-án, 29-én, 30-án és január 4-én a főkonzulátus a szokásos nyitvatartási renddel működik; 31-én 8–12 óráig lesz ügyfélfogadás. A bajba jutott magyar állampolgárok rendkívüli, konzuli segítséget igénylő esetben a 00 36 80 368 036-os telefonszámot hívhatják.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.