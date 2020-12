Hírtelevízió műsorvezetőjét és meghívottját, valamint bukaresti futballklubot bírságolta meg magyarellenes megnyilvánulások miatt az Országos Diszkriminációellenes Tanács a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédő Szolgálat feljelentései nyomán. A szervezet tájékoztatása szerint a Realitatea Plus csatornának kétezer lej, a Familia PCH szurkolói csoport megnyilvánulásai miatt a Bukaresti Dinamónak ötezer lej büntetést kell fizetnie.

A szolgálat közleményben tudatta, hogy a csatorna ellen a Hatalmi játszmák című műsorban elhangzottak miatt tettek feljelentést a műsorvezető Orește Teodorescu, illetve meghívottja, Marius Pașcan ellen, aki akkor a Népi Mozgalom Pártjának szenátora volt. Az említett vitaműsor idén május 18-i adásának témája az RMDSZ gyalázása, a romániai magyarság elleni uszítás, valamint a Hargita, Kovászna és Maros megyei románok elhagyatott sorsának ecsetelése volt. A műsorvezető magyarellenes megnyilvánulásai a teljes műsort átszőtték. Egyebek mellett olyan megállapítások hangzottak el, hogy „az RMDSZ feltűnően hasonlít a koronavírusra, mely bejutva a gazdaszervezetbe, nemzetellenes génjét megsokszorozva átveszi a politikai döntések irányítását. Tünetmentesen, ezért diszkréten várják a nemzeti immunrendszer gyengülését, hogy irredentista programjukat elősegítsék.” A műsorban a magyarellenességéről elhíresült Marius Pașcan így nyilatkozott: „.a három megyében a románok el vannak nyomva, lassan-lassan a magyarok kitessékelik őket a megye határain kívül”. Pașcan hamis híreszteléseket közölve ecsetelte, hogy Erdélyben mennyire tragikus lenne a románok helyzete.

Szintén a szolgálat feljelentése nyomán a kirekesztés elleni testület ismét csak magyarellenességet állapított meg a múlt év december 13-án a bukaresti Ștefan cel Mare Stadionban lejátszott Dinamo Bukarest–Sepsi OSK mérkőzésen történtek kapcsán is. A mérkőzésen a hazai csapat Familia PCH néven ismert szurkolói csoportja a közismert magyarellenes rigmussal uszított többször is a magyarok ellen, ezen kívül minősíthetetlen hangnemben gyalázta Magyarországot is.

Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője üdvözölte mindkét döntést. A gyűlöletbeszéd a médiában, a sportban és az élet bármely területén egyaránt elfogadhatatlan. Felidézte továbbá, hogy a testület június folyamán 20 ezer lej értékű büntetést szabott ki a Realitatea plus csatornára szintén a Hatalmi Játszmák című műsor május 18-i és 25-i adásaiban elhangzottak miatt. Ezen műsorok magyarellenes jellegét erősíti a tanács bírsága is. A Dinamo csapatát és annak szurkolótáborát pedig már több rendben sújtották pénzbüntetéssel diszkriminatív megnyilvánulásaikért. A szolgálat vezetője megerősítette, hogy a továbbiakban is mindent megtesznek annak érdekében, hogy folyamatosan tájékoztassák az illetékes szerveket a romániai magyarokat sértő esetekről.