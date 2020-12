A több mint 13 300 oktatásban dolgozó alkalmazott (csaknem 93 százalékuk tanár) megkérdezésével készült felmérésből ugyanakkor az is kiderül, a válaszadók nagy többsége, több mint 70 százaléka egyetért az iskolák újranyitásával: a tanárok 43 százaléka támogatja az iskolák azonnali megnyitását, 41 százalékuk szerint viszont csak akkor kellene újrakezdeni a hagyományos oktatást, ha lejár az országos oltási kampány. (MTI)

FEKETE KARÁCSONY. Az ilyenkor megszokottnál enyhébb lesz az idő karácsonykor, és szinte országszerte számítani lehet csapadékra, 26-án és 27-én havas eső és helyenként hó formájában is – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hőmérsékleti értékek magasabbak lesznek, mint ilyenkor általában: karácsony első napján az ország északi részén 6, délen akár 15 fok is lehet, aztán karácsony másod- és harmadnapján valamelyest lehűl a levegő, 1 és 6 Celsius-fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet. Az év utolsó napjaiban ismét fokozatosan enyhülni fog az idő, és csapadék is egyre kevesebb helyen fordul majd elő. (Agerpres)

VELÜNK FIZETTETIK A JÓTÉKONYKODÁST. Ha a közműszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségéről van szó, Románia tisztára olyannak tűnhet, mint a Kánaán: miután idén a parlament ingyenessé tette a földgázhálózatra való rácsatlakozást, egy szombaton hatályba lépett törvény révén ugyanígy tett az áramszolgáltatással is. Magyarán: ha valaki éppen építkezik vagy olyan ingatlant vásárolt, amelybe eddig nem volt bevezetve az áram, a szolgáltatónak kötelessége díjmentesen bekötni azt. A jogszabály kezdeményezői azzal indokolták az ingyenessé tételt, hogy manapság az áram alapvető szükségleti cikknek minősül. Amiben lehet, igazuk is van, de a szolgáltató sem maradhat a kárral, hát kitalálták, hogy az ingyenbekötési költséget a következő öt évben beépítik a villanyszámlákba – csakhogy nem kizárólag azon ügyfélébe, akinek a házába ingyenesen bekötötték az áramot, hanem minden fogyasztóéba. (Főtér)