Tapintható város a főtéren

Egy hároméves terv és elképzelés utolsó pillanata ez, bízunk benne, hogy nagy öröm lesz nemcsak azoknak, akik megálmodták és kivitelezték, hanem azoknak is, akik használatba veszik, mert ez olyan makett, amivel szó szerint is foglalkozni kell – fogalmazott a tegnapi avatón Grubisics Levente, a sepsiszentgyörgyi Rotary Club tagja. A húsz éve alakult klub tevékenységeit Hankó Dénes elnök elevenítette fel, kiemelve: iskolákat, tehetséges fiatalokat támogattak a továbbtanulásban, rászoruló családok számára biztosítottak melegvíz-ellátást, legnagyobb projektjüket pedig a világjárvány elleni küzdelem indította. Lehetőségeikhez mérten próbáltak segítséget nyújtani az egészségügyben dolgozóknak, lélegeztetőgépeket, különböző felszereléseket vásároltak. Rámutatott, 2017 óta dolgoznak a városmakett megvalósulásán, az ötletgazda Németh Csaba építész kollégájuk, aki a terveket is elkészítette és figyelemmel követte a kivitelezés teljes folyamatát. Elmondta azt is, a makett kivitelezéséhez szükséges első anyagi források a 2017-es Rotary bálon begyűlt adományokból származtak, a projekt fő támogatói Berszány Tibor, Németh Csaba, Rendi Ferenc, Szőcs Gyula, Rétyi Ödön, Daniel Șanta, Füstös Tibor és az Építők Szövetsége.

Az épületeket négyszázötvenszeres kicsinyítésben bemutató makettről Németh Csaba elmondta, a városközpont egy adott részét mintázza 1,2m × 1,2m-es nagyságú felületen, ez a megfelelő méret ahhoz, hogy a látássérültek is kényelmesen használhassák. A maketten jól érzékelhető a régi és az új épületek közti különbség, kitapintható az egyes épületek jellegzetes homlokzata, kialakítása, így például a szakszervezetek művelődési háza, az egykori bazár épülete, az Erzsébet park szomszédságában található templomok, valamint a Székely Nemzeti Múzeum is. Ezeket az épületeket a makett leleplezésén jelen lévő látássérült, Incze Lajos is kitapogatta, de másokat is felismert, s mint fogalmazott rég volt, amikor még valójában látta is a városközpontot.

A Magyarországon készült bronzmaketten az épületekhez kapcsolódó tájékoztató felirat román és magyar nyelvű, illetve Braille-karakterekkel is megtalálható. A Tapintható város értéke 25 ezer euró, az összeg jelentős része a Rotary-tagok adományaiból származik.