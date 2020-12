A helyzetek alapján a Sepsi OSK győzhetett volna, végül be kellett érnie döntetlennel a listavezető FCSB ellen a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság idei utolsó, 15. fordulójában. A sepsiszentgyörgyi együttes története során először szerzett idegenben pontot bukaresti riválisával szemben. A szünetben konfliktus bontakozott ki, amelynek következtében Leo Grozavu piros lapot kapott, állítólag a fővárosi gárda egyik játékosával és vezetőedzőjével került szóváltásba.

Omlásveszély miatt a bukaresti Nemzeti Aréna helyett a Román Labdarúgó-szövetség fővároshoz közeli edzőközpontja adott otthont a Sepsi OSK idei utolsó mérkőzésének. Az első félórában inkább a szabálytalanságok sora és a játékmegszakítás jellemezte az összecsapást, a háromszéki csapat pedig egészpályás letámadással próbálta megfékezni a bajnokság legjobb támadásával rendelkező együttesét. A sportszerűség határait súroló belépők miatt az FCSB pontrúgásokhoz jutott, aminek az eredménye is meglett, hiszen a 30. percben Florinel Coman szabadrúgása után Iulian Cristea a védők mögül kiugorva, néhány méterről a bal alsóba fejelt (1–0). Leo Grozavu csapata a kapott gólra hamar válaszolt, a 37. percben Florin Ștefan bal oldalról érkező beadása után Boubacar Fofana 15 méterről a jobb alsóba továbbította a labdát (1–1). Az egyenlítést követően Gabriel Vașvari és Octavian Popescu akadtak össze a tizenhatos területeben, ám Horațiu Feșnic nem fújt büntetőt.

A Sepsi OSK szünet után is hatékonyan védekezett, nem engedte helyzetbe kerülni a fővárosi labdarúgókat. A veszélyesebben játszó székelyföldi csapat Bryan Nouvier a 72. percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Andrei Vlad védte Bryan Nouvier próbálkozását, a kipattanót pedig Pavol Šafranko közelről a fiatal kapusba lőtte. Nem sokkal később ismét a szlovák csatár előtt adódott lehetőség, viszont a bukaresti kapus bravúrral védett, majd Adnan Aganović ismétlését is hárította. A horvát középpályás közben a földre került, miután Olimpiu Moruțan lelökte, de az esést a játékvezető nem látta szabálytalannak. Anton Petrea csapata csak a ráadásban tudta megingatni a sepsiszentgyörgyi csapat védelmét, azonban Moruțan közeli lövését Niczuly Roland védte, majd a középpályás újabb próbálkozását Panagiotisz Deligiannidisz a gólvonalról tisztázta. A döntetlennel az FCSB őrzi első helyét, míg az odavágósorozat után a Sepsi OSK továbbra is negyedik.

Grozavu piros lapot kapott

A Sepsi OSK vezetőedzőjét a játékvezető a szünetben kiállította, miután Leo Grozavu az öltözőbe vonuláskor szóváltásba került. A bukaresti sportsajtó szerint a konfliktust az FCSB védője, Valentin Crețu robbantotta ki, valamint Anton Petrea, a fővárosi csapat trénere is provokálta a háromszéki együttes szakemberét. „Verd meg a saját játékosaidat, mert csak ennyit tudsz” – mondta Petrea, aki Groazvu egy korábbi botrányára utalt vissza. A sepsiszentgyörgyi csapat vezetőedzőjét azzal vádolták, hogy becsmérelte az ellenfél játékosait, ezért kapott piros lapot a játékvezetőtől. Leo Grozavu legalább egyfordulós eltiltásra számíthat, vagyis januárban a Craiova elleni idegenbeli mérkőzésen nem ülhet a kispadon.

1. Liga, alapszakasz, 15. forduló: FCSB–Sepsi OSK 1–1 (1–1).

Mogoșoaia. Vezette: Horațiu Mircea Feșnic (Kolozsvár). FCSB: Vlad – Ov. Popescu (Panțîru, 62.), I. Cristea, Miron, Crețu – Olaru, Perianu (Simion, 46.), Moruțan – Oc. Popescu (Vînă, 74.), Coman, Man (Buziuc, 83.). Vezetőedző: Anton Petrea. Sepsi OSK: Niczuly – Deligiannidisz, Bouhenna, B. Mitrea, Ștefan – Csiszer (Nouvier, 14., Golofca 78.), Fofana, Vașvari, Aganović (Purece, 78.) – Šafranko (Fülöp L., 79.), Ștefănescu (Petrila, 62.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: I. Cristea (30.), illetve Fofana (37.). Sárga lap: Crețu (46.), Ov. Popescu (61.), Vînă (90+2.), illetve Ștefănescu (53.), B. Mitrea (69.).

További eredmények: Academica Clinceni–FC Dinamo 1–1 (gólszerzők: Csuncsukov 76., illetve Anton 65.), Aradi UTA–Astra Giurgiu 0–6 (gsz.: Riza 7., Budescu 20. – tizenegyesből, 64. – tizenegyesből, 77., Azulay 81., 84.).

A rangsor:

1. FCSB 11 1 3 37–15 34

2. Craiova 10 1 3 19–9 31

3. CFR 9 3 2 18–6 30

4. Sepsi OSK 7 6 2 24–13 27

5. Clinceni 6 7 2 16–10 25

6. Târgoviște 5 5 5 12–12 20

7. Botoșani 4 6 5 21–22 18

8. Viitorul 4 5 5 19–19 17

9. Arad 4 5 6 13–25 17

10. Astra 4 4 7 21–21 16

11. Dinamo 4 4 7 18–18 16

12. Medgyes 5 1 9 19–26 16

13. Voluntari 4 3 8 20–25 15

14. Hermannstadt 3 6 5 16–21 15

15. Jászvásár 4 2 9 14–35 14

16. Argeș 2 5 8 14–24 11

A Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) nyilvánosságra hozta a visszavágósorozat első és második fordulójának programját. A Sepsi OSK január 12-én, kedden a Craiova vendége lesz a Ion Oblemenco Stadionban, majd január 17-én, vasárnap a címvédő Kolozsvári CFR látogat a sepsiszentgyörgyi stadionba.