REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Vártemplomi Református Egyházközségben ma 18 órától bűnbánati istentisztelet, 24-én 18 órától szentesti szabadtéri istentisztelet. Pénteken 10 és 12 órától úrvacsorás istentisztelet, 18 órától zenés istentisztelet. Szombaton 10 órakor, vasárnap 10 és 12 órakor kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Majos Zoltán V. éves teológiai hallgató. • A Szemerjai Református Egyházközség karácsonyi bűnbánati istentiszteletét a templomban tartják ma 17 órától; csütörtökön szentesti ünnepi istentisztelet ugyancsak 17 órától; pénteken 9, 11 és 18 órától tartanak ünnepi istentiszteletet és mindhárom alkalmon úrvacsorát osztanak. Szombaton 11 és 18 órától lesz istentisztelet, házhoz viszik az úrvacsorát. Vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus György Szabolcs VI. éves teológiai hallgató. • A Belvárosi Református Egyházközségben ma bűnbánati istentisztelet lesz 18 órától; csütörtökön 18 órától a templom előtt tartanak istentiszteletet, ahol a gyermekekkel együtt gyújtanak gyertyát. Pénteken 9 és 11 órától lesz istentisztelet úrvacsoraosztással. Szombaton és vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Gegő Csenge IV. éves teológiai hallgató. • A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben bűnbánati istentiszteletek, ünnepvárás ma 18 órától, illetve csütörtökön 17 órától. Pénteken ünnepi istentiszteletek és úrvacsora a templomban 9, 11 és 18 órától, Szépmezőn 15 órától. Szombaton ünnepi istentisztelet 11 órától. Vasárnap istentisztelet, idősek karácsonya 11 órától, ünnepi legátus Opra Koppány IV. éves teológus.

UNITÁRIUS ISTENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön karácsony ünnepén az Unitárius Egyházközségben úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre várnak mindenkit, az istentiszteleteket élőben is közvetítik az egyházközség Facebook-oldalán. Az ünnepi program: 24-én szentesti áhítat a templom udvarán; 25-én, karácsony első napján istentisztelet 9, 11 és 18 órától; 26-án, karácsony másodnapján és 27-én, karácsony harmadnapján 11 órától. Az ünnep első és másodnapján minden istentiszteleti alkalmon lehet úrvacsorával élni. • Kovásznán a belvárosi református templomban pénteken 16 órától unitárius istentisztelet lesz úrvacsoraosztással.

KATOLIKUS SZENTMISÉK. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban ma 6 órától roráte, 18 órától is van szentmise. Csütörtökön 18 órától vigília szentmise. Karácsony ünnepén a szentmisék 8.30, 10.30, 12 és 18 órakor lesznek. Karácsony másodnapján a szentmisék 10.30 és 18 órától kezdődnek. • A Szent József-templomban csütörtökön 7 órától lesz az idei utolsó roráte szentmise. Csütörtökön, karácsony szenvedején 18 órától a gyerekek részére lesz egy szentmise, utána rövid „angyaljárás” a templomban. A járványhelyzet miatt az éjféli szentmisét rendhagyó módon 20 órától végzik, hogy a kijárási tilalom kezdete előtt a hívek még hazaérhessenek. A reggeli és esti szentmisék alatt ma és csütörtökön is gyóntatás lesz. Pénteken és szombaton a templomban 7.30, 9, 10.30 és 18 órától lesznek szentmisék. Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-templomban 24-én 21 órától mutatják be a szentmisét. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék 9, 11 és 18 órától lesznek. A Boldog Özséb-templomban 24-én 17 órától pásztorjáték, 18 órától vigília szentmise, 20 órától pásztorjáték, 9 órától éjféli szentmise. Jézus Krisztus születésének főünnepén 8, 10, 12, 17 és 19 órától kezdődnek a szentmisék. Szent István első vértanú ünnepén a szentmisék sorrendje: 8, 10, 12 és 17 órától, ezt karácsonyi koncert követi. Kovásznán a Szent István-templomban csütörtökön 17 órától az ifjúság karácsonyi zenés műsora – Kikapcsolsz együttes, 19.30-tól karácsonyi előadás, 20 órától ünnepi szentmise; pénteken 9.30-tól és 11 órától, szombaton 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise; vasárnap, a szentcsalád vasárnapján 9.30-tól kezdődik a házszentelés, a 11 órai szentmise elmarad! Illye­falván ma 7 órától az utolsó roráte szentmise, csütörtökön vigília szentmise 18 órától, pénteken, szombaton és vasárnap 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.15-től Mulan (amerikai családi kalandfilm, román felirattal), 16.45-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 19.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film, magyarul beszélő). Csütörtökön és pénteken a mozi zárva tart.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Angyalváró előadásra hívnak – ezúttal az online térbe – minden családot, ünnepre hangolódni vágyó kicsit és nagyot december 24-én, szentestén 17 órától a bábszínház Facebook-oldalára (facebook.com/cimborak). Ez alkalommal a 2004-ben készült Betlehem című előadás felvétele látható, amely közel kilenc évig minden adventi időszakban szerepelt a bábszínház műsorán. A 2005-ben készített felvételen szereplő színészek: Nagy Lázár József, Nagy K. Kálmán, Részegh Mária és Soós Emőke. A bábokat, díszletet és jelmezeket Simó Enikő álmodta a színpadra, zeneszerző: Filip Ignác, dramaturg: Nagy Lázár Kincső, rendező: Nagy Kopeczky Kálmán.

Rádió

RÁDIÓJÁTÉK. Rendhagyó ünnepi programmal készül az M Studio. A sepsiszentgyörgyi társulat Matei Vișniec kortárs drámaíró A hóember, aki találkozni akart a nappal című gyerekdarabja alapján mutat be rádiójátékot, amely több erdélyi rádió műsorában is hallható lesz. Bemutató: december 24-én 12.10-től a Marosvásárhelyi Rádió Kultúrpresszó című műsorában. A rádiójáték Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Rádió, Kolozsváron a Paprika Rádió, Kézdivásárhelyen a Profi Rádió, Székelyudvarhelyen a Star Rádió, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson a Fun FM rádió műsorán lesz hallható.

Zene

A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA zenés adventi kalendáriumot állított össze, amelyet az intézmény YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán követhetnek a nézők december 24-ig esténként 20 órától. A teljes koncert december 24-én 21 órától lesz elérhető.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kökösbácsteleken, Vesszőstelepen, Kökösben a Lukoil-benzinkútnál, a 8-as és a 3-as transzformátorállomás körzetében (Remat) ma 9–12 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

FŐKONZULÁTUS. Csíkszeredában december 24-én, 25-én és január 1-jén szünetel az ügyfélfogadás a főkonzulátus épületében. December 28-án, 29-én, 30-án és január 4-én a főkonzulátus a szokásos nyitvatartási renddel működik; 31-én 8–12 óráig lesz ügyfélfogadás. A bajba jutott magyar állampolgárok rendkívüli, konzuli segítséget igénylő esetben a 00 36 80 368 036-os telefonszámot hívhatják.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

TEGA. A hulladékszállítás munkarendjét nem érinti a karácsony, a Tega Rt. a megszokott rend szerint dolgozik. A sepsiszentgyörgyi piac december 24-én a megszokott program szerint tart nyitva, azonban 25–27. között zárva lesz. Az ügyfélfogadás csütörtökön 8–12 óráig ünnepi program szerint zajlik. December 25–27. között az irodák zárva tartanak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.