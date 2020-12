Következő írásunk

A Büdöskutat Kisgyörgy Zoltán Kovászna megye ásványvizei címmel megjelent munkájában is említi, kiemelve, hogy Lemhénynek két kénes gyógyvízforrása is van, a Farkaspatakban (Büdöskút) és a Kerekbükkben. A Büdöskút gyógyhatású vizét sokan használták egészségük helyreállítására, a feljegyzések szerint a víz laboratóriumi vizsgálata során kiderült, hogy Kovászna megye egyik legjobb összetételű gyógyvize áll a lemhényiek és az ide látogatók rendelkezésére. Ezek szerint a gyógyvíz nem csak helyi érték, hanem megyei jelentőséggel bír. A vizet reumatikus fájdalmakra, gyomorbántalmakra is használták, sokan hordókba töltve hozták le a betegeknek, megmelegítették és így gyógyultak.