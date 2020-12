A mutálódott vírus ellen is véd a vakcina

Ugur Sahin, Özlem Türeci és a BioNTech több vezető munkatársának közös online tájékoztatóján hangsúlyozták, hogy a már európai uniós forgalmazási engedéllyel is rendelkező oltóanyagot nagyjából másfél hónap alatt tovább lehet fejleszteni, hogy alkalmazkodjon a Nagy-Britanniában terjedő új mutációhoz, de erre várhatóan nem is lesz szükség. A tudomány a valószínűség fogalmával dolgozik, és „nagyon nagy a valószínűsége” annak, hogy a vakcina a vírus új változata ellen is véd – fogalmazott Ugur Sahin. Ugyanakkor a mutáns SARS-CoV-2 ezzel együtt is veszélyes, a fokozott fertőzőképesség miatt meglehet, hogy a tervezett 60–70 százaléknál nagyobb átoltottsági arányt kell elérni ahhoz, hogy az élet visszatérhessen a régi kerékvágásba – mondta a Németországba Törökországból bevándorolt tudós. Hozzátette, hogy külön megvizsgálják az oltás hatékonyságát az új vírusváltozattal szemben. Ezzel a munkával két hét alatt, január elejére végeznek. Az oltóanyagot a SARS-CoV-2 húsznál is több változatára tesztelték már, és valamennyivel szemben védettséget biztosított.

Özlem Türeci társalapító – Ugur Sahin házastársa – a többi között elmondta, hogy BNT 162B2 jelzésű vakcinát Cominarty néven vezetik be a piacra. A készítmény nemcsak hatásos, hanem biztonságos is, és lehetséges mellékhatásai nem különböznek a másfajta oltásokra jellemző tünetektől. A leggyakoribbak közé tartozik a kimerültség, amely az esetek 3,8 százalékában fordult elő eddig, és a fejfájás, amely az esetek 2 százalékánál jelentkezett.

A tájékoztatón egyebek között ismertették, hogy az oltóanyagot Európában a Pfizer üzemeiben gyártják, a belgiumi Puursben és egy Bécs melletti üzemben, valamint Mainzban, és hamarosan egy újabb németországi helyszínen, a Frankfurthoz közeli Marburgban.

Az Európai Bizottság hétfőn engedélyezte a termék forgalmazását az Európai Unióban, miután az Európai Gyógyszerfelügyeleti Ügynökség engedélyezte annak forgalomba hozatalát. Az első oltásokat december 27-én adhatják be. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke sajtónyilatkozatában elmondta, hogy az oltóanyag a forgalomba hozatali jóváhagyás által mind a 27 uniós tagországban egyszerre és ugyanazon az áron lesz elérhető. Ursula von der Leyen arról is tájékoztatott, hogy a bizottság további oltóanyagokat fog jóváhagyni, amennyiben a gyógyszerfelügyeleti ügynökség hatékonynak és biztonságosnak találja őket. A következő a Moderna amerikai gyógyszeripari cég vakcinája lesz január első hetében. Arra is kiért, hogy az EU mintegy 800 millió euróval járult hozzá a koronavírus elleni védőoltáshoz globális hozzáférést előirányzó COVAX kezdeményezéshez. A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az alacsony vagy közepes jövedelmű országokba is eljusson az oltóanyag.

Von der Leyen uniós sikertörténetnek nevezte a hétfőn forgalmazásra jóváhagyott vakcina kifejlesztését. Emlékeztetett, hogy a német BioNTech vállalat 9 millió eurós uniós támogatást kapott az évek során ahhoz, hogy innovatív gyógyszergyártási technológiáját kifejlessze, és júniusban 100 millió euró kölcsönt az Európai Fejlesztési Banktól kapacitásaik kiterjesztésére. Az oltóanyag beszállítása a következő hónapokban heti rendszerességgel folyik majd. Az előre megrendelt 200 millió dózis uniós tagállamok közötti szétosztását a tervek szerint 2021 szeptemberére fejezik be.