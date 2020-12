Világunk a koronavírus után: belépés csak oltásigazolással?

Lehetségesnek tartja-e a magyar kormány, hogy lesz olyan szabályozás, amely különbséget tesz az emberek között aszerint, beoltatták-e magukat a koronavírus elleni vakcinával vagy sem? Lesz-e például vakcinaútlevél, vagy mondjuk egy mozi, színház, fesztiválszervező kikötheti-e, hogy a rendezvényt csak beoltott ember látogathatja? – hangzott el a kérdés a tegnapi kormányinfón. Gulyás Gergely szerint „egészen biztosan lesznek ilyen szabályok, nemcsak Magyarországon, hanem Európában mindenütt, tehát az oltási könyv az útlevél vagy a személyi igazolvány mellett szerintem egy fontos okirat lesz majd a tömeges oltást követő hónapokban. Majdnem biztos, hogy légitársaságok is fognak ilyen szabályokat előírni, Magyarországon és külföldön egyaránt lehetnek ilyen szabályok.”

Gulyás szavai nem jelentenek újdonságot, az oltásigazolás bevezetésének szándéka már több országban, több helyen felmerült. A Daily Mail szerint például a brit kormány jelezte: egyedi QR-kódot kaphatnak a mobiltelefonjukra azok a lakosok, akik megkapták a védőoltást, hogy ezzel vehessenek csak részt focimérkőzéseken, színházi előadásokon és máshol. A tervek még korai szakaszban járnak. A nagy létszámú események jelenleg magas kockázatot hordoznak – indokolják a britek. Matt Hancock egészségügyi miniszter szerint az oltást nem szeretnék kötelezővé tenni (egyes híradások szerint ugyanakkor ezt nem zárta ki), nem utolsósorban azért, mert szerinte az emberek egyszerűen akarni fogják, hogy megkapják. Azóta egyébként Nadhim Zahawi, Nagy-Britannia oltatásért felelős minisztere is nyilatkozott: „Szerintem valószínűleg sor kerül majd arra, hogy az éttermek, a bárok és a mozik, illetve más létesítmények, például sportközpontok is használni fogják ezt a rendszert, ahogy az appot is használták” – mondta Zahawi a BBC-nek.

A jegyforgalmazást végző Ticketmaster a Billboard szerint azt tervezi, hogy a koncertek előtt ellenőrzi, hogy a résztvevők rendelkeznek-e a koronavírus elleni oltással. Ehhez szintén mobiltelefonos megoldást vezetnének be, ugyanakkor az oltásigazolás mellett a 24–72 órán belül elvégzett, negatív eredményű koronavírustesztet is elfogadnák.

Amennyiben a koronavírus elleni vakcina széles körben elterjedt lesz Hollandiában, a fesztiválok és koncerthelyszínek meg kell hogy különböztessék azokat, akiket már beoltottak a koronavírussal szemben azoktól, akiket még nem. Ezt Berend Schans, a Holland Koncerthelyszínek és Fesztiválok Szövetségének igazgatója nyilatkozta, hozzátéve: lehetőséget lát arra, hogy visszautasítsák az oltással nem rendelkező emberek belépését a fesztiválokra, és ezt javasolja is a szövetségük.

Ausztrália nemzeti légitársasága, amelyet egyben a világ legbiztonságosabb légitársaságaként tartanak számon, bejelentette: csak azok a külföldiek utazhatnak a fedélzetén, akik bizonyítani tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni vakcinát – számolt be a CNN. A légitársaságnál úgy vélik, mások is követhetik a példájukat. (A portfolio.hu nyomán)