Népszerűsítik az ipari parkokat

Az igazgató kiemelte: megragadnak minden alkalmat és lehetőséget arra, hogy láthatóvá tegyék az ipari parkokat és népszerűsítsék azokat az országban, a határokon túl és Európán kívül is, hogy ezáltal befektetőket vonzzanak Kézdivásárhelyre. Az ősz folyamán Winkler Gyula EP-képviselő is látogatást tett az ipari parkokban és biztosította annak vezetőjét, hogy Brüsszelben is népszerűsítik a létesítményeket. Ugyanakkor megbeszélést folytatott Miklós Zoltán parlamenti képviselővel, a szépmezői ipari park volt igazgatójával és Fejér László Ödön szenátorral is, hiszen ők is prioritásként kezelik az ipari parkok ügyét. A kft. képviselője részt vett a China Brand Online Fair expón is, ahol több cégnek is bemutatta a Kézdivásárhelyen fellelhető lehetőségeket. Folyamatosan tárgyalnak újabb befektetőkkel, akik az ipari parkokba költöznének be, újabb vállalkozásokat nyitva és újabb munkahelyeket teremtve. Az online sajtótájékoztatón bemutatták azt az új népszerűsítő videót is, amely Kézdivásárhely gazdasági potenciálját ismerteti, hangsúlyt fektetve az ipari parkokra, az inkubátorházra és arra, hogy miért jó a céhes városban befektetni. Emellett az ipari park interaktív térképét is bemutatták, amelyet a map.investintargu­secuiesc.ro címen lehet elérni, az oldal három nyelven kínál tájékoztatást a park jövendőbeli bérlői számára.