Az év fiatal vállalkozói

Az évértékelő online gálaműsor során azokat a harmincöt év alatti fiatal vállalkozókat díjazták, akik kiemelkedő eredményeket értek el a 2019-es évben. A díj a fiatal vállalkozói nemzedék jeles képviselőinek munkásságát ismeri el, amelyet a JBC és a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közösen adott át az elmúlt években is. Az átadón Édler András György, a kamara elnöke hangsúlyozta, a fiatalok többsége a világjárvány időszakában is nagyon könnyen alkalmazkodott, a digitalizáció még előnyükre is vált, s akiknek sikerült talpon maradni, azok előtt szép jövő áll.

A tavalyi gazdasági eredmények függvényében az első díjat Kis Hunor Pál, a földmérésben érdekelt Next KHP Topo Kft. egyik tulajdonosa nyerte, második lett a Benedek Dávid és Pajzs Levente tulajdonában lévő, villanypásztorokat gyártó és forgalmazó árkosi Agro Electro Systems Kft., harmadik pedig a cukrásziparban működő Horváth Orsolya, a Prosavor Kft. vezetője.