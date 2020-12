REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Vártemplomi Református Egyházközségben ma 18 órától szentesti szabadtéri istentisztelet. Pénteken 10 és 12 órától úrvacsorás istentisztelet, 18 órától zenés istentisztelet. Szombaton 10 órakor, vasárnap 10 és 12 órakor kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Majos Zoltán V. éves teológiai hallgató. * A Szemerjai Református Egyházközségben ma szentesti ünnepi istentisztelet 17 órától; pénteken 9, 11 és 18 órától tartanak ünnepi istentiszteletet, és mindhárom alkalmon úrvacsorát osztanak. Szombaton 11 és 18 órától lesz istentisztelet, házhoz viszik az úrvacsorát. Vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus György Szabolcs VI. éves teológiai hallgató. * A Belvárosi Református Egyházközségben ma 18 órától a templom előtt tartanak istentiszteletet, ahol a gyermekekkel együtt gyújtanak gyertyát. Pénteken 9 és 11 órától lesz istentisztelet úrvacsoraosztással. Szombaton és vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet, ünnepi legátus Gegő Csenge IV. éves teológiai hallgató. * A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben 17 órától kezdődik az istentisztelet; pénteken ünnepi istentiszteletek és úrvacsora a templomban 9, 11 és 18 órától, Szépmezőn 15 órától. Szombaton ünnepi istentisztelet 11 órától. Vasárnap istentisztelet, idősek karácsonya 11 órától, ünnepi legátus Opra Koppány IV. éves teológus.

UNITÁRIUS ISTENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön karácsony ünnepén az Unitárius Egyházközségben úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre várnak mindenkit, az istentiszteleteket élőben is közvetítik az egyházközség Facebook-oldalán. Az ünnepi program: ma szentesti áhítat a templom udvarán; pénteken istentisztelet 9, 11 és 18 órától; szombaton és vasárnap 11 órától. Az ünnep első és másodnapján minden istentiszteleti alkalmon lehet úrvacsorával élni. * Kovásznán a belvárosi református templomban pénteken 16 órától unitárius istentisztelet lesz úrvacsoraosztással.

KATOLIKUS SZENTMISÉK. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban ma 18 órától vigília szentmise. Pénteken a szentmisék 8.30-tól, 10.30-tól, 12 és 18 órától, szombaton 10.30-tól és 18 órától lesznek. Eddig ezen a napon kezdték a házszentelést. Idén a járványhelyzetet figyelembe véve, a kerület papsága úgy döntött, hogy a házszentelést későbbi időpontra halasztja. Vasárnap, Szent Család ünnepén a szentmisék 8.30-tól, 10.30-tól, 12 és 18 órától lesznek. Hívják a házastársakat, hogy újítsák meg házassági ígéreteiket. * A Szent József-templomban ma 7 órától lesz az idei utolsó roráte szentmise, 18 órától a gyerekek részére lesz egy szentmise, utána rövid „angyaljárás” a templomban. A járványhelyzet miatt az éjféli szentmisét rendhagyó módon 20 órától végzik, hogy a kijárási tilalom kezdete előtt a hívek még hazaérhessenek. A reggeli és esti szentmisék alatt ma gyóntatás lesz. Pénteken és szombaton a templomban 7.30, 9, 10.30 és 18 órától, vasárnap ezeken kívül 12 órától is lesz ünnepi szentmise.

Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-templomban ma 21 órától mutatják be a szentmisét. Karácsony ünnepén és másodnapján a szentmisék 9, 11 és 18 órától lesznek. A Boldog Özséb-templomban ma 17 órától pásztorjáték, 18 órától vigília szentmise, 20 órától pásztorjáték, 21 órától éjféli szentmise. Jézus Krisztus születésének főünnepén 8, 10, 12, 17 és 19 órától kezdődnek a szentmisék. Szent István első vértanú ünnepén a szentmisék sorrendje: 8, 10, 12 és 17 órától, ezt karácsonyi koncert követi. Kovásznán a Szent István-templomban ma 17 órától az ifjúság karácsonyi zenés műsora – Kikapcsolsz együttes, 19.30-tól karácsonyi előadás, 20 órától ünnepi szentmise; pénteken 9.30-tól és 11 órától, szombaton 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise; vasárnap, a szentcsalád vasárnapján 9.30-tól kezdődik a házszentelés, a 11 órai szentmise elmarad! Illyefalván ma vigília szentmise 18 órától, pénteken, szombaton és vasárnap 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise.

Kiállítás

EMŰK. Újra látogatható a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítása a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást január 15-ig lehet megtekinteni keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előtti sétányon a Háromszék Táncegyüttes fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozat záróakkordjaként nyílt fotókiállítás Ádám Gyula csíkszeredai fotóművész munkáiból. A tárlatot január 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők.

Zene

A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA zenés adventi kalendáriumot állított össze, amelyet az intézmény YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán követhetnek a nézők ma 20 órától, a teljes koncert ma 21 órától lesz elérhető.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Angyalváró előadásra hívnak – ezúttal az online térbe – minden családot, ünnepre hangolódni vágyó kicsit és nagyot ma 17 órától a bábszínház Facebook-oldalára (facebook.com/cimborak). Ez alkalommal a 2004-ben készült Betlehem című előadás felvétele látható, amely közel kilenc évig minden adventi időszakban szerepelt a bábszínház műsorán. A 2005-ben készített felvételen szereplő színészek: Nagy Lázár József, Nagy K. Kálmán, Részegh Mária és Soós Emőke.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI ma és pénteken zárva tart. Szombaton Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték: 11 órától román, 11.15-től magyar szinkronhanggal); 16.30-tól Boldog idők (francia vígjáték, román felirattal); 16.45-től Nagypapa-hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő); 19 órától Összetört szívek galériája (amerikai–kanadai romantikus vígjáték, román felirattal); 19.30-tól Seveled (magyar romantikus vígjáték, román felirattal). Vasárnap 16 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma román felirattal), 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirattal); 19.15-től Nagypapa-hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő).

Rádió

RÁDIÓJÁTÉK. Rendhagyó ünnepi programmal készül az M Studio. A sepsiszentgyörgyi társulat Matei Vișniec kortárs drámaíró A hóember, aki találkozni akart a nappal című gyerekdarabja alapján mutat be rádiójátékot, amely több erdélyi rádióadó műsorán is hallható lesz. Bemutató: ma 12.10-től a Marosvásárhelyi Rádió Kultúrpresszó című műsorában. A rádiójáték Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Rádió, Kolozsváron a Paprika Rádió, Kézdivásárhelyen a Profi Rádió, Székelyudvarhelyen a Star Rádió, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson a Fun FM műsorán lesz hallható.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), péntektől a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (0372 409 392); 8–12 és 16–20 óráig 25-én a Gróf Mikó Imre utcai 72-es Help Net (0367 802 977), 26-án a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057), 27-én a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétvégén a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) december 26–31. között naponta 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (telefon: 0755 786 178) ma 12–14 óráig, 25-én 13–15 óráig, 27-én 13–15 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

TEGA. A hulladékelszállítás munkarendjét nem érinti a karácsony, a Tega Rt. a megszokott rend szerint dolgozik. A sepsiszentgyörgyi piac ma a szokásos program szerint tart nyitva, 25–27. között azonban zárva lesz. Az ügyfélfogadás ma 8–12 óráig ünnepi, rövidített program szerint zajlik. December 25–27. között az irodák zárva tartanak.

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár az ünnepek alatt a következő nyitvatartással várja olvasóit: ma 9–13 óráig, 29-én, kedden 9–19 óráig, 30-án, szerdán 9–17 óráig, 31-én, csütörtökön 9–13 óráig. Péntektől vasárnapig, valamint január 1. és 3. között (péntek–vasárnap) a könyvtár zárva lesz, december 28-a és január 4-e (hétfők) közönségszolgálat nélküli munkanapok az intézményben. Az új évben az első nyitvatartási nap január 5-e, kedd (9–19 óráig). A Sport utcai fiókkönyvtár zárva lesz ma és 31-én.

KORCSOLYAPÁLYA. A Sepsi Aréna melletti korcsolyapálya a következő nyitvatartás szerint várja a kikapcsolódni vágyókat: pénteken 19–21, szombat-vasárnap 11–13 és 19–21 óráig. Jegyvásárlás már nyitás előtt fél órával lehetséges.