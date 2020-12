A koronavírus-világjárvány miatt a teremlabdarúgó 1. Liga 2020–2021-es versenyszezonja egy picit megkésve – október második hétvégéjén – rajtolt el, s eredetileg nyolccsapatos volt az élmezőny, ám a Dunărea Călărași visszalépésével csökkent a bajnoki címért harcoló együttesek száma. Mint arról már többször is beszámoltunk, az első osztályos pontvadászatból a KSE Futsal volt az egyetlen csapat, amely ugyanazzal a játékoskerettel mérkőzik a labdarúgó 3. Ligában, valamint a teremlabdarúgó 1. Ligában, és emiatt fele­másra, sőt, inkább gyengére sikeredett a kézdivásárhelyiek őszi idénye.

A körmérkőzéses teremtornák formájában zajló küzdelemsorozat első turnéját Csíkszeredában, a másodikat Székely­udvarhelyen rendezték meg, de egyiken sem termett babér a mieinknek. November végén következett a céhes városbeli torna, ám csapatunk nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, sőt, a két héttel ezelőtti galaci évzárón sem sikerült győzedelmeskedniük Gazda József tanítványainak. A KSE Futsal december elején pótolta be a Kolozsvári Clujana elleni, korábbról elhalasztott két mérkőzését, s mindkettőt megnyerte. Két győzelemmel és kilenc vereséggel a KSE Futsal hatodik a tabellán, utána már csak a sereghajtó és a pont nélküli Kolozsvári Clujana van a rangsorban. A céhes városiak összesen 41 gólt szereztek az alapszakasz eddigi tizenegy mérkőzésén, ezzel az övék a bajnokság második leggyengébb támadása. Védekezésben sem állnak jobban a háromszékiek, hiszen 70 kapott góljuk van, ennél többet csak a Luceafărul Buzău és a Kolozsvár kapott.

A mezőny legjobb csapata egyértelműen a címvédő Galaci United, amely nyolc győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel fejezte be az évet, 81–33-as gólaránya az egyik legjobb a bajnokságban. A pontvadászat legjobb védekezését a mikóújfalusi születésű Miklós Tamást is foglalkoztató Csíkszeredai Imperial Wet alakulata mutatta be, hiszen csak 17 gólt jegyeztek ellenük a többiek, ebből egyet a KSE Futsal játékosai lőttek.

A KSE Futsal idei eredményei: 4–2 a Kolozsvári Clujanával, 4–11 a Galaci Uniteddel, 2–7 az FK Székelyudvarhellyel, 1–6 a Csíkszeredai Imperial Wettel, 4–6 a Luceafărul Buzăuval, 2–3 a Dévai Autobergamoval, 12–5 a Kolozsvárral, 5–14 a Galaccal, 5–8 az Udvarhellyel, 0–5 a Csíkszeredával és 2–3 a Buzăuval.

Az őszi idény utáni rangsor:

1. Galaci United 8 1 1 81–33 25

2. Déva 7 2 1 63–37 23

3. Csíkszereda 7 1 1 65–17 22

4. Udvarhely 4 0 5 53–61 12

5. Buzău 4 0 6 42–75 12

6. KSE Futsal 2 0 9 41–70 6

7. Kolozsvár 0 0 9 26–78 0

A bajnokság alapszakaszából hátralevő két fordulót a jövő esztendőben bonyolítják le, a céhes városiak számára már csak a Dévai Autobergamo elleni párharc van hátra, az utolsó játéknapon szabadnaposak. (tibodi)