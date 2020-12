Nem adják fel

A képviselőházi elnök rámutatott, a koalíciót alkotó alakulatok azokat a terveket és célkitűzéseket foglalták bele a kormányprogramba, amelyek kapcsán egyetértés van a három párt között. Hozzátette, köztudott, hogy az RMDSZ nem támogatja a kétfordulós polgármester-választásra való áttérést, így az nem került be a kormányprogramba, de a NLP és az USR–PLUS igyekezni fog parlamenti támogatást szerezni a tervezet elfogadtatása érdekében. Az alaptörvény módosítása kapcsán Orban úgy nyilatkozott, a Büntetőügyesek nélküli közéletet elnevezésű alkotmánymódosító kezdeményezés csak egyik az erre irányuló indítványok közül. Emellett alkotmánymódosítással lehet érvényt szerezni a Iohannis elnök által kezdeményezett referendumon kifejezett népakaratnak, és az alkotmánybíróság működésével kapcsolatos előírások is módosításra szorulnak az alaptörvényben. A képviselőház és a NLP elnöke ugyanakkor leszögezte, e tekintetben is figyelni kell arra, hogy „ne ígérjünk meg olyasvalamit az embereknek, amit aztán nem tudunk megvalósítani”.