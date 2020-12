Jézus születésének ünnepén ez évben is üzentek történelmi egyházaink főpásztorai híveiknek. Ezúttal a koronavírus okozta világjárvány hatásai érződnek a levelekben, de mindenik előrevetíti a reményt is. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Koszta István, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökhelyettese egyaránt Lukács evangéliuma második részéből (2,10–14) választott alapigét, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke Máté evangéliumából (1,22–23): velünk az Isten. Az alábbiakban ezekből a pásztorlevelekből szemlézünk.

A beteljesedett ígéret örömhíre

Zűrzavaros, kusza világban élünk, amikor nagyon megnövekedett a bizonytalanság – állapítja meg Koszta István, felvillantva a reményt is: jól jönne egy angyali szózat, egy megnyugtató isteni kijelentés, hogy „Ne féljetek, minden rendben lesz!” És íme! Isten Igéje szünet nélkül szól hozzánk, nyugtat, vigasztal, erősít, bátorít. Ha van rá időnk, halló fülünk és nyitott szívünk, ez a megnyugtató angyali szózat, isteni kijelentés számunkra is elérhető. (365 ízben van leírva a Szentírásban a „Ne félj” felszólítás, vagyis az év minden napjára jut egy.) Az isteni kijelentés, amely a küldöttek, az angyalok hangján hangzott el a betlehemi pusztában több mint megnyugtatás: a beteljesedett ígéret örömhíre. (…) A legnagyobb öröm, amit ember megélhet e földön: egy gyermek születése. Az élet csodája, a folytonosság, amiben leginkább megmutatkozik a hatalmas Isten ereje, és az ember újból és újból rácsodálkozhat, elámulhat, és örömkönnyek közt elmondhatja: Igen, Isten nem mondott le rólunk, gyermekeink születnek, az élet megy tovább, mert az élet szent! Gyermekként jött e világba maga az Isten. Ez az egyszerű, de hatalmas horderejű üzenet: aki a világmindenséget mozgatja, az fekszik a jászolban, és értünk jött, hogy megmentsen bennünket! Ennél nagyobb öröm nem érhet, ennél nagyobb ajándékot nem kaphatnánk – állapítja meg az evangélikus pöspökhelyettes.

Isten maga a szeretet

Karácsony ünnepén örömre bátorítanak bennünket is az angyalok a kilátástalannak tűnő helyzetünkben, a bizonytalanság, félelem és aggódás közepette – írja Kovács Gergely. Megtapasztaltuk, hogy mennyire törékennyé válhat egészségünk, mennyire elsorvasztja emberi kapcsolatainkat egy váratlan fordulat. Ezért felemelő karácsony ünnepén az angyalok üzenete: „ne féljetek, ... ma megszületett a Megváltó nektek”. Van kiút, van megoldás, van remény! A megszületett gyermek, Jézus Krisztus, Isten Fia ma is beleszületik ebbe a sok sebtől vérző világba, hogy velünk legyen és begyógyítsa lelkünk sebeit. Az életünket nem sebzetten, hanem szeretetben kell élnünk. Karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe ismételten visszahív Isten szeretetének kézzelfogható valóságához, hogy megroppant hitünket növelje, reményünket erősítse és szeretetünket tökéletesítse. Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy mindenkinek elmondhassa: az Isten maga a szeretet. A megszületett Megváltóval való találkozás bennünket is arra sarkall, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeret minket. Isten nélkül, a megtestesült Szeretet nélkül karácsony mindössze ajándékcsere – írja a katolikus egyházfő.

Adjunk hálát

A názáreti Jézus Betlehemben több mint kétezer évvel ezelőtt született meg. De ha a mi szívünkben nem születik meg, akkor minden hiábavaló volt – írja Kató Béla. Mindannyiunk számára fontos, hogy együttműködjünk Isten kegyelmével. Hozzá kell segítenünk az embereket ahhoz, hogy rádöbbenjenek: nem a sötétségé a végső szó. Mert a világosság a sötétségben világít, s azoknak, akik befogadták azt, megadatik a lehetőség, hogy Isten gyermekei legyenek. Karácsonykor az élet jelent meg, ezért ez az egyik legszebb ünnepünk. De ne feledjük, nem csak a gyermekek ünnepe. Ilyenkor ugyanis hálaadásra gyűlünk össze – hálát adunk Isten minden ajándékáért. Ezen az ünnepen nem az a fontos, hogy mi van a karácsonyfa alatt, hanem hogy ki van ott, szülő, nagyszülő, testvérek és mindazok, akikért Isten ajándékaiként hálát tudunk adni. Hiszen minden létezésnek van egy mélységes értelme, s ez a szeretet. Bárcsak minél többen megtapasztalnánk mindezt az ünnep alkalmával. Aki megtanulta kisgyermekként, hogy őt felkarolták, és örültek létezésének, az idős korában is megérezheti, hogy az ő életének még akkor is értelme van, ha már nehezen mozog vagy éppen magatehetetlen. Karácsonykor nem a fa alatt kibontott ajándékra kell rácsodálkozni, hanem örömmel kell hálát mondani azokért az ajándékokért, amelyeket Isten adott azokban a szeretteinkben, akik mellettünk állnak – üzeni a református püspök.

Erőt adó hit

A megváltó nem fényes palotában, nem gazdag főpapi otthonban, hanem pásztorok között, a pusztai istállóban látja meg a napvilágot. Ez a tény hirdeti mindenki számára, hogy ez az evangélium nem az ember által alkotott álvalóságban nyilvánul meg, hanem az Úrtól jövő szeretet és igazság egyszerűségében világlik. Az ember által alkotott rend külsőségekre – rangra, vagyonra, címekre, képmutatásra – épül. Az isteni igazság ezzel szemben időtálló igazságra épül, amit szeretetnek nevezünk. E szeretet kiteljesedése képezi azt az Isten országát, amiről a karácsonykor születő Jézus tanít – írja Bálint-Benczédi Ferenc, az elmúlt időszakot is összegezve.

Sötétséggel teli esztendő áll mögöttünk. A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság és félelem, a sok idő előtti halál, valamint a járványt kísérő válság mindnyájunkat elrettentett. Templomaink biztonságát kénytelenek voltunk elhagyni, s ehelyett ünnepet ülni az otthon csendjében. Ősi kelyheink árván maradtak, mert nem volt gyülekezet, amely az ünnep felemelő perceiben kezébe vegye azokat. A megszokott formák helyett az együttlét és a közös imádkozás alternatív útjait kellett megkeresni. Egyszóval megtapasztaltuk a bizonytalanságot és a sötétséget. Bibliai párhuzammal olyanokká váltunk, mint azok a szegény és kiszolgáltatott emberek, akik Betlehem pusztájában a csillagos ég alatt sóhajtották el imádságukat. Életünk egyik napról a másikra alakult, változott, s minden este elrebegtük fohászunkat: tartsd meg, Atyánk, egészségünket és szeretteink életét.

Az unitárius egyházfő így folytatja: Ez esztendő karácsonya továbbra is a járvány alaphangulatában zajlik. A bizonytalanság és a félelem nem távozott el tőlünk, s a betegség itt kering körülöttünk, mint farkas a nyáj körül. De ebben a világsötétségben enyhíti talán szorongásunkat az angyalok karácsonyi éneke, amely azt hirdeti, hogy minden nehézség és bizonytalanság ellenére a békességre törekvő ember élete kiegyensúlyozott, mert Isten gondviselése palástként takarja be vállát. Csak adjon nekünk az Úr bölcsességet ahhoz, hogy e járvány lejártával ne feledkezzünk meg arról az erőt adó hitről, amely megtartott minket.