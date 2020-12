Meglepetés magányos időseknek

Bár ezúttal nem érkezett adomány a németországi testvérszervezettől, helyi felajánlásokból azonban így is több mint száz csomagot állítottak össze és vittek el a napokban a szépkorúak otthonaiba a szervezet fiatal önkéntesei. Az előző években gyermekek zenés-verses összeállításával lepték meg az időseket a Kónya Ádám Művelődési Házban a karácsonyt megelőző napokban, a koronavírus terjedése miatt azonban most elmaradt a személyes találkozás. Ennek ellenére 102 ember arcára így is sikerült mosolyt varázsolni, az ajándékcsomagok mellett az önkéntesek a legkisebb máltások által készített képeslapokat is átnyújtották a támogatottaknak. Székely Róbert, az önkéntesek koordinátora lapunknak elmondta, a megajándékozottak zömmel sepsiszentgyörgyi idős emberek, de a közeli falvakba is eljuttatták ajándékukat 18 egyedül élő szépkorúhoz.