Lassan halad a vízvezetékcsere Kézdivásárhelyen

Szilveszter Szabolcs alpolgármester és Pap Lajos mérnök, a megyei vízszolgáltató kézdivásárhelyi megbízottja az utóbbi időben történt csőtörésekről, illetve a jelenlegi munkálatokról számoltak be a vége felé közeledő esztendő utolsó sajtótájékoztatóján. Az alpolgármester keményebb hangon fogalmazta meg számonkérését a vízszolgáltató megyei vezetősége irányába, mivel úgy érzi, nem tartják be az ütemtervet, lassan dolgoznak, és az örökös kommunikációs probléma még mindig fennáll. A sajtótájékoztatót megelőzően együtt tekintették meg a vízházat és a Csernátoni utcában zajló vízvezetékcserét.

Pap Lajos arról tájékoztatta a sajtó jelen levő képviselőit, hogy a legutóbbi, egész napos vízelzárás azért következett be, mert fel kellett számolniuk egy ötszázas átmérőjű vezetéket, amely a Gábor Áron Szakképző Líceum alatt volt lefektetve. A legtöbb meghibásodás, szám szerint hat, a Bethlen Gábor utcában történt, de az Ady Endre és a Tavasz utcában is volt csőtörés.

Ami a Csernátoni utcában zajló vízvezetékcserét illeti, Szilveszter Szabolcs elégedetlenségének adott hangot: nagyon lassan haladnak a munkálatokkal, hiszen eddig csak öt lépcsőházat és három magánházat sikerült átkötni az új vezetékre. „Én a kommunikáció embere vagyok, rendszeresen tartom a kapcsolatot Pap Lajossal és a vízszolgáltató vezetőségével is, legtöbbször e-mailt írok nekik” – mondotta a város alpolgármestere. Szerinte nem jogos az a megközelítés, hogy a hivatalé a hálózat, így nekik kell befektetniük a felújításba, mivel a delegációs szerződés is tisztán leírja: a hivatalnak jogában áll, de nem kötelessége beruházni. Ennek ellenére ebbe is belementek és prioritásként kezelték az ügyet. A városháza az utóbbi négy hónapban 350 ezer lejt irányzott elő a vízszolgáltatónak. Miért nem költötték el ezt az összeget, és miért nem haladnak a munkálatokkal? – tette fel a kérdést Szilveszter Szabolcs.

Már október 8-án megvolt a pénz, tárgyaltak a szolgáltatóval, de a konkrét munkálatok csak egy hónap múlva kezdődtek el a Csernátoni utcában, holott az volt az ígéret, hogy decemberre befejezik a vezetékcserét. Látható, nem tudnak hatékonyan dolgozni, a betervezett munkálatnak alig harmadát végezték el december 22-ig – összegezett az alpolgármester. Azt is nehezményezte, hogy a Sinkovits Stadion előtti problémát – a besüllyedt aszfaltburkolatot – sem javították még ki, holott az induló 35 ezer lejes költség 130 ezer lejre nőtt annak érdekében, hogy teljesen új, szakaszolócsapokat tartalmazó akna is legyen kiépítve, és még így is vállalta az önkormányzat a költségeket, csak oldják meg a problémát. Ehhez képest 46 nap kellett, míg le tudták szerződni a munkálatot.

„Ez ebben a formában már nem kézdivásárhelyi, hanem cégmenedzsment-probléma, amit jeleztem az igazgató úrnak is. Úgy gondolom, ha nincs fizikai látszata az előrehaladásnak, akkor is ismertetnünk kell a reális helyzetet a lakossággal, mert ők a szenvedő alanyok” – hangsúlyozta az alpolgármester. Szilveszter Szabolcs megerősítette: a hivatal minden tőle telhetőt megtett, ezért az önkormányzat belső kivizsgálást kér a megyei vízszolgáltató mulasztásainak ügyében, de nem abban látja a megoldást, hogy menesszék a vezetőséget, mert attól a probléma még nem oldódik meg. „Ha az autóból kiveszed a motort, attól még nem fog újra elindulni. Újat rakni pedig rengeteg idő kell. Zsírozzuk be a fogaskerekeket és kezdjen el működni: nekünk ez az érdekünk. Minket nem érdekel, ki vezet, az a lényeg, hogy tegyék ezt hatékonyan, mert rövid távú eredményeket akarunk” – nyomatékosította.

Pap Lajos a sajtótájékoztató végén az eddig elvégzett munkálatok pozitív hozadékáról is beszélt. Elmondta: a vízfogyasztás most 130 köbméter óránként a korábbi 250 helyett. Tehát jelentős vízveszteség-csökkenést is sikerült az eddigi munka során elérni.