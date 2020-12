Ajándék a szerkesztőségnek

Előző írásunk

Szociális, szolgálati és fiataloknak való lakásokat is szeretne építeni Sepsiszentgyörgy önkormányzata, már tárgyalnak is a területvásárlásról – jelentette be Antal Árpád polgármester. Azt is elmondta: elsősorban sorházakról és egyéni lakásokról lenne szó, de a tömbházépítéstől sem zárkóznak el, ha van rá igény.