Kezdődik az oltás

Első körben azt az ötezer kórházi alkalmazottat (orvosokat, asszisztenseket, kisegítő személyzetet) oltják be, akik koronavírusos betegeket ápolnak, a második szakaszban a veszélyeztetett kategóriákba tartozó és az alapvető fontosságú tevékenységet végző lakosság, a harmadik szakaszban pedig a lakosság többi része részesül oltásban. Mint Florin Cîţu miniszterelnök ismertette, Romániába hetente körülbelül 140.000 adag vakcina fog érkezni.

Az ünneppel összekötött hétvégén egyébként az átlagosnál is kevesebb, mindössze 4352 tesztet végeztek, ezeknek azonban nagy hányada, majdnem 32 százaléka lett pozitív. A péntek délelőtt – szombat délelőtt regisztrált 1387 új esetből 19-et jelentettek Kovászna megyéből, ezzel Háromszék fertőzöttségi mutatója 0,89 ezrelékre csökkent. Az elmúlt huszonnégy órában a koronavírus 85 áldozatot követelt, Háromszékről nem jelentettek halálesetet. A kórházban ápoltak száma továbbra is csökken, közel kétszázzal kevesebben szorulnak szakintézményi kezelésre, mint egy nappal korábban, a súlyos esetek száma is hússzal csökkent, de még mindig 1200-nál több beteget kell intenzív osztályon ápolni.