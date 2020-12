Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsibükszádi születésű sepsiszentgyörgyi

id. PÉTER JÁNOS

(MÁRVÁNY PÉTER)

életének 70. évében

hirtelen elhunyt.

Temetése 2020. december 29-én 13 órakor lesz a közös temetőben.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kosteleki születésű

IMRE TÓDOR

életének 86., házasságának 60. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2020. december 28-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, keresztmama,

rokon és jó szomszéd,

özv. ZSIGMOND BALÁZSNÉ

BALOG EMMA

életének 91. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. december 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a lemhényi ravatalozóházból a Szent Mihály-hegyi temetőben.

A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, a kilyéni

VERESS ZSÓFIA

(szül. MIHÁLY)

életének 59. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. december 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kilyéni ravatalozóházból.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Részvét

Most, amikor lelkileg is megpihentél, nyugodj békében, SZÉNÉGETŐ LACI, drága jó barátunk.

Nagy Jóska és Irénke

Őszinte részvétünket fejezzük ki, vigasztalódást kívánunk Dávid György plébános úrnak édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” (Zsolt. 91,2)

A Csipike Napközi Otthon munkaközössége

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

a kézdivásárhelyi

FEJÉR GABRIELLÁRA ­halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Szerettei

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, / Megtölteni szépséggel a családod életét. / Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, / Mert ­szeretetünk irántad

oly ­végtelenül nagy.”

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk GAÁL-KÓNYA ANNA­MÁRIÁRA (szül. FÜLÖP) halálának 3. évfordulóján. Nyugodj békében, szívünkben mindig élni fogsz.

Szerető édesapád

és testvéreid

Fájó szívvel emlékezünk BENŐ MAGDOLNÁRA

(szül. SULYOK)

halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

