Molière A fösvény című komédiáját Bocsárdi László rendezésében mutatta be a Tamási Áron Színház társulata 2012 szilveszterén, utána pedig még évekig nagy sikerrel játszották nemcsak itthon, hanem más hazai és magyarországi színpadokon egyaránt. Az előadásra az eventim.ro jegyértékesítő rendszeren keresztül lehet igényelni a megtekintéshez szükséges ingyenes linket, amely december 31-én 16 órától lesz megtekinthető. A link 48 órán át lesz elérhető.

Molière A fösvény című darabjának szereplőit a szeretetvágy és a tulajdon vágya hajtja. Hol ettől, hol attól, de leginkább mindkettőtől biztonságot remélnek. Egyeseknek közülük az emberi kapcsolatok a legfontosabbak, mások élettelen dolgokat bálványoznak, mert azokat jól lehet használni. Például a pénzt, mely ezek közül a legsimulékonyabb. „Boldog akarok lenni!” – mondja Cléante az előadásban. Tulajdonképpen bármelyik szereplő mondhatná, de akár mi is mondhatnánk, mert mindnyájan a boldogságot keressük egész életünk során. Vagy csupán a boldogulást? Mi vajon mire alapoztuk életünket, milyen stratégiát választottunk a túlélésre? Vajon a mi életünkben van-e valami, amit jobban szeretünk a pénz által nyújtott biztonságnál? A szilveszteri online előadásunk tökéletes alkalom arra, hogy ezt a kérdést újra feltegyük magunknak.

Kiállítás

EMŰK. Újra látogatható a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítása a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást január 15-ig lehet megtekinteni keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előtti sétányon a Háromszék Táncegyüttes fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozat záróakkordjaként nyitottak meg fotókiállítást Ádám Gyula csíkszeredai fotóművész munkáiból. A tárlatot január 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők.

MAGMA. A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér újra nyitva áll a nagyközönség előtt. Élőben is megtekinthető a Befejezett Jövő/Viitor Anterior című, Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea és Paul Stoie fiatal képzőművészek alkotásait bemutató kiállítás.

BABAKIÁLLÍTÁS. A Mese és valóság című kiállítás Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 8. szám alatt hétfőtől csütörtökig 16–18, pénteken 14–18 óráig, szombaton előzetes egyeztetés alapján látogatható. A maszk viselete kötelező. Érdeklődni a 0751 233 763-as telefonon lehet.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Garázszenekarok: a műsor, amely kíváncsi a bandák zenéjére és mindenre, ami mögötte van. Ezúttal a gyergyószentmiklósi 4S Street együttest mutatják be, amely 2018 tavaszától ontja a saját dalokat, több videóklipje, sőt, egy nagylemeze is megjelent már. Erdély-szerte egyre népszerűbb az öttagú csapat, de a magyarországi közönség előtt is már többször bemutatkozott. A filmben felsejlenek a banda tagjainak hétköznapjai, hiszen a fiúk, a zenéjükön túl, önmagukat kívánták őszintén megmutatni. ♦ Létkérdések – Itt né, székelyföldi… ♦ Márdirosz Ágnes a Csíki Játékszín színésze, férje, Fazakas Levente, zenész a Háromszék Táncegyüttesnél. Egyik sem túlfizetett szakma, mégsem panaszkodnak. Vallják, hogy a keveset beosztva, az igényeket nem túltolva és persze nem egyik napról a másikra itthon is ki lehet alakítani élhető teret. Nem tartják magukat tudatos közösségépítőknek, értékrendjükkel, vidámságukkal mégis befolyásolják környezetüket.

Hitvilág

RENDKÍVÜLI TAIZÉI TALÁLKOZÓ. A hagyományos találkozót, amelyet minden év december vége és január eleje között rendez meg a Taizéi Közösség sok ezer fiatal részvételével, a világjárvány miatt ezúttal online tartják meg. Az esemény december 27-étől január 1-éig, vasárnaptól péntekig tart; központi témája: Reménykedni a kedvező és kedvezőtlen időkben. A találkozón, mint minden évben, imádságok, bibliai elmélkedések és műhelymunkák várják az érdeklődőket; különféle témákat vitatnak meg a jelenleg megélt nehéz pillanatokhoz kapcsolódóan: egészség, fiatalok, egyház, bevándorlás, igazságtalanságok, társadalmi feszültségek, párbeszéd. A találkozó elején felolvassák Alois testvér, a Taizéi Közösség perjelének üzenetét, amely december 21-től elérhető a közösség internetes oldalán. Torino adott volna otthont a 43. taizéi találkozónak, amelyet azonban a jelenlegi helyzet okán egy évvel elhalasztottak.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzére, 13.20-tól zenés köszöntő Görgényi Tündével, aki 14.40-től és 17 órától fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.15-től A hit kapuja Székely János püspökkel, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Micskéről, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 21.15-től a béke rózsafüzére, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde stúdióvezető műsora, 22 órától zsolozsma. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

FŐKONZULÁTUS. Csíkszeredában január 1-jén szünetel az ügyfélfogadás a főkonzulátus épületében. December 28-án, 29-én, 30-án és január 4-én a főkonzulátus a szokásos nyitvatartási renddel működik; 31-én 8–12 óráig lesz ügyfélfogadás. A bajba jutott magyar állampolgárok rendkívüli, konzuli segítséget igénylő esetben a 00 36 80 368 036-os telefonszámot hívhatják.

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár az ünnepek alatt a következő nyitvatartással várja olvasóit: 29-én, kedden 9–19 óráig, 30-án, szerdán 9–17 óráig, 31-én, csütörtökön 9–13 óráig. Péntektől vasárnapig, valamint január 1. és 3. között (péntek-vasárnap) a könyvtár zárva lesz, december 28-a és január 4-e közönségszolgálat nélküli munkanapok az intézményben. Az új évben az első nyitvatartási nap január 5-e, kedd (9–19 óráig). A Sport utcai fiókkönyvtár zárva lesz ma és 31-én.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. Korlátozott az ügyfélfogadás Sepsiszentgyörgy önkormányzatának Szociális Támogatási Igazgatóságán. A kedvezményezettek a szűk határidős kérésekhez (gyorssegélyek, családi pótlék, fogyatékos személyeknek járó segélyek, fűtéspótlék stb.) szükséges papírokat naponta 9–13 óráig adhatják le. Az önkormányzat azt ajánlja a lakóknak, hogy a 0267 312 111-es telefonszámon érdeklődjenek a Szociális Támogatási Igazgatóságnál, mielőtt bemennének személyesen leadni a szükséges iratokat.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) december 31-ig naponta 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.