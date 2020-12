A Román Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) közzétette az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság odavágó-sorozatának legjobb csapatát. Gabriel Vașvari és Leo Grozavu vezetőedző révén a Sepsi OSK is képviselteti magát a listán.

Az első tizenöt fordulót követően a legjobban teljesítő FCSB listavezetőként tölti a téli szünetet, így nem meglepő, hogy a legjobb tizenegy labdarúgó között a legtöbben, négyen a fővárosi együttest képviselik. A címvédő Kolozsvári CFR két játékosa, a támadásban meghatározó szerepet betöltő Ciprian Deac és Andrei Burcă középhátvéd került az ideális csapatba, viszont a Craiova is két játékossal képviselteti magát. A meglepetéscsapatnak számító Academica Clinceni 24 éves kapusával és Ilie Poenaru vezetőedzővel emelkedik ki a mezőnyből, amelyben még az Astra Giurgiu támadója, Constantin Budescu is helyet kapott.

Az előkelő negyedik helyen telelő sepsiszentgyörgyi csapat 34 éves tapasztalt labdarúgója, Gabriel Vașvari is szerepel a legjobbak között. Teljesítménye kulcsfontosságú a háromszéki együttes sikereiben, ugyanis védekezésben és támadásban is segíti a piros-fehér mezeseket. A középpályás az odavágó-sorozatban 12 mérkőzésen kapott lehetőséget, amelyeken két gólt szerzett. A Clinceni trénere mellett a legjobb edzőnek járó elismerést Leo Grozavu is kiérdemelte. A háromszéki gárda 53 éves szakembere erős kerettel rendelkezik, sikerült a csapatot összetartania, ráadásul az egyetlen edző volt az őszi idény során, aki az összes lehetséges cseréjét kihasználta.

Az odavágó-sorozat legjobb csapata: * kapus: Octavian Vâlceanu (Academica Clinceni) * hátvédek: Mihai Bălașa (Craiova), Iulian Cristea (FCSB), Andrei Burcă (Kolozsvári CFR) * középpályások: Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Alexandru Cicâldău (Craiova), Gabriel Vașvari (Sepsi OSK), Olimpiu Moruțan (FCSB) * támadók: Dennis Man (FCSB), Constantin Budescu (Astra Giur­giu), Florin Tănase (FCSB). Edzők: Leo Grozavu (Sepsi OSK), Ilie Poenaru (Academica Clinceni). (miska)