Két roppant szoros és érdekes párharcra is sor került a háromszéki küzdelemsorozat legutóbbi körében, hiszen a Rákosi Törekvés és az Unikum is csak 5–4-re tudta megnyerni soros mérkőzését. Előbbi gárda a Backspin Effect, utóbbi pedig a The 5 Fihters alakulatát győzte le, s mindkét csapat ezzel megszerezte idénybeli negyedik győzelmét. A Vaskéz simább meccsen diadalmaskodott a Topspin együttese ellen, míg a Cameleonii játék nélkül gyűjtötte be a nyertesnek járó egy pontot.

Az eredmények: Nagyajta–CF Tuning 2–5, Backspin Effect–Rákosi Törekvés 4–5, The 5 Fighters–Unikum 4–5, Fejér Ákos–Cameleonii 0–5, Vaskéz–Topspin 5–2. A Ringispir–Vulturii találkozót elnapolták és kedden pótolják. A rangsor: 1. CF Tuning 8 pont, 2. Ringispir (39–15) 7 pont, 3. Nagyajta (41–32) 7 pont, 4. Cameleonii 6 pont, 5. Vaskéz (38–32) 5 pont, 6. Vulturii (33–26) 5 pont, 7. Topspin (34–33) 4 pont, 8. Rákosi Törekvés (37–37) 4 pont, 9. Unikum (37–35) 4 pont, 10. Backspin Effect 3 pont, 11. The 5. Fighters (24–45) 0 pont, 12. Fejér Ákos (0–46) 0 pont.

A 10. forduló programja: • kedden Nagyajta–Vulturii, CF Tuning–Rákosi Törekvés, Ringispir–Unikum • szerdán Backspin Effect–Cameleonii, The 5 Fighters–Topspin. Egy eredmény: Fejér Ákos–Vaskéz 0–5 (játék nélkül). (t)