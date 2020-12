A Veszprém és a Kiel eddig 22-szer játszott egymással: egy döntetlen mellett a németek tízszer, a magyarok 11-szer nyertek. A jelenlegi idény csoportkörében október 28-án Kielben döntetlennel (31–31), december 2-án Veszprémben hazai sikerrel zárult a meccsük (41–33).

A Veszprém dán irányítója, Rasmus Lauge Schmidt térdműtét miatt biztosan nem játszhat, az egyiptomi Omar Jahja és Ligetvári Patrik szereplése pedig koronavírusos megbetegedés miatt kérdéses. A világjárvány a német együttest is sújtja, ennek ellenére 11 győzelemmel és egy vereséggel menetel a Bundesligában. A főpróba mindkét csapat számára remekül sikerült: a Veszprém múlt csütörtökön 36–24-re nyert Szegeden, a Kiel pedig szerdán 32–23-ra győzött a Rhein-Neckar Löwen ellen.

Az európai szövetség (EHF) elemzése szerint védekezésben Blaz Blagotinsek, Rogerio Moraes, Vuko Borozan és Jorge Maqueda vezérletével a Veszprém a négyes mezőny legjobbja. A PSG védelme sokat erősödött, agresszívabbá vált, a katalán és a német csapatnak viszont javulnia kell ebben a játékelemben.

Az EHF szerint kapusposzton a katalánok verhetetlenek, mert Gonzalo Pérez de Vargas és Kevin Möller egyenrangúak, és bár Vincent Gérard, Niklas Landin, illetve Rodrigo Corrales is kiváló teljesítményre képes, de egyik csapat kapuspárosa sem képvisel olyan minőséget, mint a spanyol együttesé.

A támadójátékot és a kispadot illetően is a spanyol együttest tartják a legjobbnak, mivel két egyenlő erősségű sora van. A Veszprém kapcsán a több poszton bevethető Kentin Mahé mellett a két világklasszis balszélsőt, a három kiváló jobbátlövőt emelték ki. A tapasztalat a Veszprém mellett szól, mert hat BL-győztes játékosa van, és a többiek is jó néhányszor szerepeltek már a négyes döntőben. A magyar csapatnak ez lesz a kilencedik BL-elődöntője, a fináléba eddig négyszer jutott be. A Kiel 15. alkalommal szerepel az elődöntőben, a Barcelona már a 21. elődöntőjére készül, a Paris Saint-Germain pedig a negyedik elődöntőjét vívja.

A négyes döntő programja: * ma, elődöntők: Barcelona–Paris Saint-Germain (19 óra – Digi Sport 1), Telekom Veszprém–THW Kiel (21.30 óra – Digi Sport 1) * holnap, helyosztók: a 3. helyért (19 óra – Digi Sport 2), döntő (21.30 óra – Digi Sport 2).