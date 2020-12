A cserkész nem hazudik

Tell Vilmos inkább legendás, mint történelmi alak, de nem érdektelen fel­eleveníteni a Gesslerrel történt epizódot, amikor ez a Habsburgokkal szemben tanúsított tiszteletlenségéért őt arra ítélte, hogy fiának a fejéről egy almát lőjön le. Tell a lövés előtt két vesszőt készített elő. Mint nagyszerű nyilas lelőtte a fia fejéről az almát, és Gessler őt megdicsérve kérdezte, hogy a második nyílvesszőt miért készítette elő. Erre Tell őszintén így felelt: „Azért, hogy ha az alma helyett a fiamat találom el, ezzel a másodikkal téged lőjelek le.”

Aquinói Tamást egyszer meg akarták tréfálni, és valaki hirtelen felkiáltott: Ni, ott repül egy ökör! Szent Tamás felnézett az égre, s amikor a tréfacsináló kikacagta, így szólt: „Inkább elhiszem, hogy az ökör repül, mint hogy egy keresztény hazudik.”

Ferenc József még az elnyomatás idején beutazta birodalma összes tartományát. Egy alföldi városban feltűnt neki, hogy az előtte tisztelgő hatóságok között kevés a csendőr. Megkérdezte a bírót, hogy mi a magyarázata ennek. A válasz: „Volt itt több is, felséges uram, de azokat kivertük.”

Baden Powell, a cserkészet alapítója aktív tiszt korában sokáig a kémelhárító szolgálatnál működött. Ha a gyanúba kevert ember nemzetiségét akarta megtudni, volt egy igen jól bevált módszere: az illető „tyúkszemére kell lépni”, így meg lehet tudni, milyen nyelven jajdul fel. Ezt a módszert használta, persze képletesen: ha ellenséget vélt látni valakiben, mihelyt a beszéd közben szerét ejthette, megvádolta, hogy hazudik. Mert akármilyen csodálatosan el tudja rejteni valaki az érzelmeit, ha azt mondják neki, hogy hazudik, önkéntelenül felfortyan erre a sértésre és elárulja magát...

Hazudni – ennek a szónak fullánkja van a becsületes ember számára.

Közzéteszi: Puskás Attila