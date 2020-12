Megkezdődött az oltás a koronavírus ellen

Az esemény után Adrian Strei­nu Cercel, az intézet igazgatója megmutatta a sajtónak azt a dokumentumot, amellyel Mihaela Anghel igazolni tudja, hogy megkapta a COVID-19 elleni oltást. A dokumentum az érintett személy azonossági adatai mellett információkat tartalmaz az oltóanyagról, ebben az esetben a Pfizer/BioNTech-vakcináról. Feltün­tették még az oltás időpontját, valamint az oltási központ nevét.

A BioNTech és a Pfizer által kifejlesztett vakcinából pénteken érkezett meg Romániába az első tízezres szállítmány. Az oltási kampányt a járvány elleni küzdelem frontvonalának számító tíz regionális COVID-kórház alkalmazottainak körében kezdték el. 100 adag vakcinát a brassói járványkórház, 600-at a bukaresti Matei Balş Járványkórház, 530-at az ugyancsak fővárosi Vic­tor Babeş Járványkórház, 375-öt a kolozsvári járványkórház, 170-et a konstancai járványkórház, 90-et a craiovai Victor Babeş Járvány- és Tüdőkórház, 260-at a iaşi-i járványkórház, 210-et a nagybányai Nicolae Ruşdea Tüdőkórház, 250-et a suceavai Szent János Sürgősségi Kórház, 450-et a temesvári Victor Babeş Járvány- és Tüdőkórház és Szívgyógyászati Intézet kapott.

Az Európai Bizottság és a BioNTtech/Pfizer között megkötött szerződés alapján Románia több mint tízmillió adag vakcinához juthat hozzá. Jövő héttől kezdődően hetente 140–150 ezer adag vakcina érkezik az országba. A tömeges immunizálás januárban kezdődő első szakaszában az egészségügyi dolgozókat, az idősotthonok és más szociális intézmények lakóit oltják be. A második ütemben a krónikus betegek, 65 év felettiek és a stratégiai intézmények alkalmazottai kapják meg a vakcinát. A teljes lakosság számára várhatóan márciustól vagy áprilistól válik hozzáférhetővé a koronavírus elleni oltás.



Történelmi pillanat

Florin Cîţu miniszterelnök történelmi pillanatnak nevezte az oltási kampány elkezdődését. A kormányfő közölte, mindenki hozzáfér majd az ingyenes védőoltáshoz. „A vakcináció biztonságos, és önkéntes alapon történik. Ugyanakkor nem kötelező jellegű, és nem szenved korlátozást az, aki nem oltatja be magát” – jelentette ki Cîţu. Hozzátette, mindazoknak, akik fenntartásokkal viszonyulnak az oltáshoz, szakemberek fognak tudományos megalapozottságú tájékoztatást nyújtani.

Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, a COVID-19 elleni oltási kampány országos bizottságának vezetője szerint az oltásnak jelenleg nagyon kevés ellenjavallata van. A beoltás előtt megvizsgálják az illető kórtörténetét, ebben a háziorvosok működnek közre. Külön kivizsgálásra nincs szükség a vakcina beadása előtt, az oltási központnál ugyanis helyben szűrik ki azokat, akiknek lázuk van, vagy pillanatnyi egészségügyi állapotuk miatt az oltás ellenjavallt.

A vakcina mellékhatásairól az orvos úgy nyilatkozott: azok az eddigi tapasztalatok alapján enyhék vagy közepes erősségűek. A leggyakrabban a szúrás helyén érzett kellemetlenség, fájdalom, duzzadás, egyes esetekben bőrpír léphet fel. Jelentkezhetnek általános mellékhatások is, mint például láz, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom. Néhány esetben súlyos mellékhatás fordult elő olyan embereknél, akiknek kórtörténetében valamilyen súlyos allergia, anafilaxiás sokk szerepel. „Ismerjük ebben a pillanatban ennek az oltásnak a biztonsági profilját” – tette hozzá a COVID-19 elleni oltási kampány országos bizottságának vezetője.



Korlátozások, iskola

A hatóságoknak nem áll szándékukban újabb egészségügyi korlátozásokat bevezetni, azonban a lakosságnak be kell tartania a jelenleg érvényben levő óvintézkedéseket, mivel ezek meggátolják az új vírustörzs terjedését is – jelentette ki Raed Arafat, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője. „Az új vírustörzs több országban megjelent, és nem hiszem, hogy elkerülhetjük, hogy nálunk is megjelenjen, de a fontos az, hogy betartsuk a jelenleg érvényben levő óvintézkedéseket, mivel ezek az új vírustörzs terjedését is meggátolják”– jelentette ki Raed Arafat.

Amint a járványhelyzet lehetővé teszi, ismét kinyitnak az iskolák, a kormány prioritásként kezeli ezt a kérdést – ezt már az új egészségügyi miniszter jelentette ki. Az RFI-nek nyilatkozó Vlad Voiculescu elmondta, nem tud becslésekbe bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy mikor térhetnek vissza a diákok az iskolába, ez a járványhelyzet alakulásától függ. „Vannak európai országok, ahol nem zárták be olyan korán az iskolákat, mint nálunk, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy egészségügyi rendszerünk befogadóképességének határához érkezett” – fogalmazott.

Megkérdezték tőle az újságírók azt is, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy kinyissák az iskolákat, mekkora napi új esetszámnál jöhet szóba ez. „Ez az első napom a minisztériumnál. Meg kell néznünk a begyűjtött adatokat, és hogy mi van terepen. De amíg nincs hely az intenzív osztályokon, nem jöhet szóba semmiféle lazító intézkedés” – válaszolt Vlad Voiculescu.



Csökken a fertőzés terjedése

A hétvégi adatok – bár „ünnepi üzemmódban” történt a tesztelés – azt mutatják, csökken a fertőzés terjedésének üteme: a napi új esetszám a pénteki 3812-ről szombaton 1387-re esett vissza (igaz, nagyon kevés, nem egészen négy és fél ezer teszt eredményének kiértékelésével), tegnapra viszont, majdnem kétszer ugyanannyi teszttel, 2049-re emelkedett – de még így is alacsonyabb a korábbi hétvégeken regisztrált új megbetegedések számához képest. Háromszék fertőzési mutatója folyamatosan csökkent, a múlt hét elején mért 1,34 ezrelékről tegnapra 0,89 ezrelékre mérséklődött. A napi elhalálozások száma ingadozó, a hét folyamán száz alá is csökkent, de a százötvenet a múlt hét eleje óta nem haladta meg. A kórházakban ápoltak száma szintén csökken, míg múlt hétfőn 11 430-an szorultak szakintézményi kezelésre, számuk tegnap 9781 volt. A súlyos esetek száma is fogyatkozik, de korántsem olyan mértékben, hogy a kórházakra nehezedő nyomás jelentős mértékben csökkenjen: továbbra is 1200-nál több beteg szorul intenzív terápiás kezelésre.