Szánkósok a sípályán

Igaz, egyelőre igazi, sízni-deszkázni való pályát nem lehetett varázsolni (néhányan azért felkötötték a léceket is), a felvonó sem üzemelt még, de ennek épp a szánkósok, popsitepsisek örvendtek a legjobban, hiszen ahonnan máskor kitiltatnak, ott most kedvükre csúszkálhattak. Leginkább a szüleikkel érkező pár éves korosztály töltött el néhány órát a szabadban. A kicsik talán nem is vették észre, hogy nincs itt még az igazi tél, a nagyok pedig abban reménykedtek, hogy előbb-utóbb csak megérkezik a várva várt havazás.