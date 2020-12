Előző írásunk

Több mint két hónapja tölti be Kovászna Megye Tanácsa alelnöki tisztségét Jakab István Barna, a vidombáki reptér volt projektmenedzser-helyettese. Az alelnök múlt szombaton karácsonyi utcafórumra hívta Sepsiszentgyörgy lakóit az Erzsébet parkba, amely során kötetlenebb közegben nyílt lehetőség az ötletek, elképzelések, elvárások megfogalmazására, megvitatására. Jakab István Barna eddigi tapasztalatait, elképzeléseit is részletezte lapunknak, valamint a rábízott feladatokkal kapcsolatos kérdéseinkre is válaszolt.