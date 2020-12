Nő a minimálbér

A minimálbér emeléséről a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel tárgyalt Florin Cîțu kormányfő és Raluca Turcan munkaügyi miniszter. A kormány közleménye szerint a jelenlegi bruttó 2230 lejhez 70 lejt tesznek hozzá 2021-ben, így a növekedés mértéke meghaladja a várható inflációt. Konkrétan az emelés havi 40 lejjel jelent többet a minimálbérért dolgozóknak, akiknek a nettó bére 1346 lejről 1386 lejre emelkedik majd. Ez egy köztes megoldás: a munkaadók ugyanis a jelenlegi minimálbér befagyasztását kérték legalább néhány hónapra, mivel több ágazat is gondokkal küzd a járvány miatt, a szakszervezetek ellenben 2400 lejes bruttó minimálbért követeltek. A három tárgyaló fél csak abban tudott kiegyezni, hogy jövő év első felében leüljenek kidolgozni egy négy évre szóló megállapodást a minimálbér ütemes növeléséről.

A minimálbér az előző években folyamatosan nőtt, 2017-ben nettó 140 lejjel, 2018-ban 97-tel, 2019-ben 101-gyel, 2020-ban 83-mal. A szakszervezetek a jövőre ígért nettó 40 lejnél többre számítottak, és az egyik legnagyobb érdekvédelmi tömb, az Alfa Kartell már jelezte is, hogy tiltakozni fog, már december 29-én őrséget állít a munkaügyi minisztérium elé. A bizalmik azzal érvelnek, hogy az árak is nőttek és továbbra is nőni fognak, havi 40 lejből pedig a járvány elleni egyéni védekezéshez szükséges eszközöket sem lehet beszerezni.