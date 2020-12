Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon, a sepsiszentgyörgyi

id. KISS ÁRPÁD

életének 81., házasságának 57. évében 2020. december 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2020. december 30-án 13 órakor lesz a szemerjai régi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4320021

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédmama és testvér, a mikóújfalusi

JÁNÓ ANNA

életének 83., házasságának 64. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2020. december

29-én, kedden 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4320005

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi

DEMETER ÁRPÁD

életének 65. évében

hirtelen elhunyt.

Temetése 2020. december 30-án, szerdán 15 órakor lesz a közös temetőben.

A gyászoló hozzátartozói

4320011

Fájó szívvel tudatjuk,

hogy a bitai születésű

ADORJÁNI JUDIT MÁRTA

(szül. SZABÓ)

életének 73. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2020. december 30-án 14 órakor lesz a bitai református temetőben.

A gyászoló család

4320012

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

KARSAI KÁROLY

életének 78., özvegységének 9. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2020. december 29-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temetőben.

Emlékét örök szeretettel őrzi szívében

a gyászoló család

4320014

Isten akaratába belenyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, testvér, sógor,

VASS PÁL

életének 85. évében rövid,

de türelemmel viselt betegség után 2020. december 27-én elhunyt.

Temetése 2020. december 29-én 13 órakor lesz az új református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 12.30 órától.

Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Bánatos hozzátartozói

4320006

Isten akaratát elfogadva, fájó lélekkel értesítjük mindazokat, akik ismerték

és szerették, hogy

BATICZKY ARANKA

(szül. KISS)

életének 78. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2020. december 29-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református temetőben a családi sírboltba.

Szerettei

4320007

Részvét

Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a kilyéni Veress családnak VERESSNÉ MIHÁLY ZSÓFIA elhunyta alkalmából.

A Kapui család

4320017

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk BELÉNYESI ANNÁRA (PANNIKA nénire), aki ma hat hete eltávozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló családja

4320020

Örök hiányát érezve, jóságát szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BÁLINT GÁBORRA

halálának 11. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, leánya, Ildikó

és családja

4320022

Szomorú szívvel emlékezünk a nagybaconi születésű kálnoki BALÁZS IRMÁRA halálának hatodik hetében. Emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

A gyászoló család

4320023

Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami szívünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi

SIMON JÁNOSRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Szerettei

4320030

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

DÉNES ERNŐRE halálának első évfordulóján.

Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygó arcod itt maradt lelkünkben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4320032

Fájó szívvel emlékezünk a pákéi születésű kovásznai KÁDÁR SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Családja

20493

Minden évben eljön a nap, mely számomra fájó emlék marad. Örök hiányát érezve, jóságát és szeretetét szívembe zárva emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának 22. évfordulóján. Emléke szívemben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető leánya

4319859

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. MÓDI SÁNDORRA halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4319948

Másképp lenne minden, / hogyha velünk lennél. / Ha hozzánk szólnál, / ha ránk nevetnél. / Elvitted a derűt, a meleget, / csak egy fénysugarat hagytál: / az emlékedet. Ez a gyertya most érted égjen, / Ki fent laksz már a magas égben. / Ki vigyázol ránk onnan fentről, / S lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

KISS LEVENTÉRE

halálának első évfordulóján.

Szerettei

4319938

Anya, tudod, most arra gondolok, velem vagy, és nem csak álmodom. Hozzád bújok, cseng a hangod, nekem mosolyogva, kedvesen szólsz: „Ne sírj, gyermekem.” Szívem megremeg, gyönyörű az álom, édesanyámat újra megtalálom. Fénysugárral ölel át a végtelen szeretet, mely örökre megőrzi emlékedet. Fájó szívvel emlékezem az étfalvi ANTALKA VIORICÁRA (IBOLYÁRA) halálának hetedik évfordulóján.

Bánatos leánya, Rita

4319967

„Alkonyodik most, a szeretet ünnepén, / s van egy pici üres hely a szívünk közepén. / Hiányoznak onnan azok az angyalok, / kiknek felettünk egy-egy csillag ragyog...” Fájó szívvel emlékezünk a csíkszentgyörgyi születésű hidvégi

BALLA MARGITRA

(a mi Maminkra) halálának első évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4319971

Kegyelettel emlékezünk KÖLTŐ LÁSZLÓRA, aki négy éve távozott családja köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4319974

Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg, Atyám, és köszönjük, hogy ő lehetett az apánk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

id. BODOR PÁLRA

halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Négy gyermeke

és azok családja

4319981

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked örökre itt marad. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni

id. BÉRES FERENCRE halálának első évfordulóján.

Szerető családja

4320001

Szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk

CSERNIK MIHÁLYRA halálának második évfordulóján.

Nyugodjon békében.

Szerettei

4320003

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az olaszteleki id. KOLUMBÁN ISTVÁNRA halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320000

„Sohasem halványul szívünkben emléked, / Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, LUKÁCS LÁSZLÓRA,

aki ma 17 éve hagyott itt bennünket.

Özvegye, gyermekei és unokái

4320004

Örök hiányát érezve, jóságát szívünkbe zárva, kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk az angyalosi id. BARTHA ÁRPÁDNÉ PELIGÁN JULIÁNNÁRA, akit hat hónapja veszítettünk el. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320009

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk id. BUJDOSÓ SÁNDORRA halálának 15. évfordulóján.

Szerettei

4320016